Il flop del Mondiale per club e il progetto per rivitalizzarlo

Torino - i fiori all’occhiello dell’ultimo mercato si sono rivelati un flop : le ultime : L’ultima sessione di mercato potenzialmente potrebbe risultare abbastanza dispendiosa per il Torino. I fiori all’occhiello erano rappresentati da Soriano e Zaza, entrambi giunti sotto la Mole in prestito con diritto di riscatto e con l’impronta di chi avrebbe dovuto aiutare i granata a fare quel salto di qualità necessario per tornare in Europa. Finora, però, i due sono stati un autentico flop: il centrocampista nativo di ...

Il flop dell’Italia digitale : 25ª su 28 Paesi. Speso solo il 3% delle risorse Ue : Anticipazione dell’Osservatorio del Politecnico di Milano: usati 50 milioni su 1,65 miliardi. L’Italia è al 25° posto su 28 per servizi online. Qualcosa si muove con Spid e PagoPa...

Paradosso rossonero - Gattuso fallisce ma si tiene il Milan : i motivi del flop e del mancato esonero : Gennaro Gattuso è riuscito a salvare la panchina nonostante il flop del suo Milan in terra greca, un’eliminazione dall’Europa League a dir poco cocente per i rossoneri Gennaro Gattuso è finito nel mirino delle critiche dopo l’uscita di scena del Milan dall’Europa League in modo alquanto disastroso. Ieri sera ad Atene i rossoneri avevano due risultati su tre contro un Olympiacos a dir poco modesto, anzi, avrebbero ...

Oroscopo del giorno 14 dicembre con classifica : venerdì sagittarini top - Capricorno flop : L'Oroscopo del giorno 14 dicembre è pronto a svelare le carte sul possibile andamento riservato dagli astri al prossimo venerdì. In evidenza dunque l'Astrologia improntata alla parte finale di questa settimana e messa in relazione con l'amore e il lavoro. Ansiosi di dare un senso compiuto alla giornata in arrivo? Bene, il posto giusto per scoprire come sarà il periodo è proprio questo, quindi iniziamo subito a svelare qualche piccola anteprima. ...

Fantacalcio : ecco la flop 11 della quindicesima giornata : E' stata una giornata 'rossa' . No: questa volta la politica non c'entra! Parliamo di cartellini. Sommando gialli e rossi arriviamo a quota 48. Tra questi però ci sono ben sette espulsioni che stabiliscono un nuovo record per questa stagione di Serie A.

Walter Nudo vince a sorpresa il Grande Fratello Vip - dei flop e delle polemiche - : è lui il re dei reality : Walter Nudo vince il Grande Fratello Vip a sorpresa. Dopo aver vinto anche l'Isola dei Famosi 15 anni fa, ecco un nuovo trionfo nei reality. Anche se l'edizione di quest'anno è stata decisamente sotto ...

Ascolti tv 10 dicembre : flop la finale del Grande Fratello Vip - vince Nero a metà : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri 10 dicembre, la quale è stata caratterizzata dalla messa in onda in prime time della finalissima del Grande Fratello Vip 3 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Su Raiuno, invece, prosegue l'appuntamento con la serie tv Nero a metà con protagonista Claudio Amendola, di cui ieri sera è andata in onda la quarta delle sei puntate previste di questa ...

Documentario Chiara Ferragni - i retroscena e i segreti del flop : Che fine ha fatto il Documentario di Chiara Ferragni? Il progetto dell’influencer più famosa al mondo, secondo le ultime notizie, sarebbe un vero e proprio flop. Lo svela il settimanale Spy, che conferma i gossip che circolavano ormai da tempo: il docu-film che racconta l’esistenza della star di Instagram non ha ottenuto il successo sperato. Dopo un investimento iniziale di un milione di euro, con una troupe, autori e tecnici che ...

Napoli - il flop dei trasporti : le notti del ponte dell'Immacolata senza funicolari : Niente corse notturne delle funicolari per il ponte dell'Immacolata. Con la città piena di turisti, gli impianti si fermeranno alle 22. Ancora una volta, all'appello dell'Anm per fare i prolungamenti ...

"Altri casi Huawei dietro l'angolo La crisi dimostra il flop dell'Ue" : Caso Huawei, crollo dei mercati mondiali e nuove tensioni Usa-Cina. Che cosa sta accadendo? Affaritaliani.it lo ha chiesto all'economista Antonio Maria Rinaldi. L'INTERVISTA Segui su affaritaliani.it

Oroscopo dicembre - segni top e flop del mese : Scorpione fortunato - Sagittario sottotono : L'ultimo mese dell'anno è appena iniziato, scopriamo come si concluderà il 2018 secondo i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni dello Zodiaco. Ecco di seguito l'Oroscopo segno per segno su amore, lavoro e salute di dicembre, con la classifica dei segni top e flop del mese. segni Top di dicembre Ariete: le prime tre settimane del mese si riveleranno molto interessanti per i nati sotto questo segno, soprattutto per quanto riguarda ...

Riforma dell'Eurozona : flop sul bilancio comune Gelo per Macron-Merkel : Dopo 15 ore di negoziati, l'Europgruppo ha trovato l'intesa (momentanea) su alcuni punti che andranno a Riformare l'Eurozona. Di fatto i ministri delle Finanze hanno siglato un accordo che prevede un Fondo di risoluzione unico per gli istituti di redito in crisi, poi l'accesso facilitato alle linee di credito "precauzionali" del Fondo salva Stati, l'Esm e un rapporto più continuativo tra lo stesso Esm e la Commissione. Ma nel corso del vertice ...

Grande Fratello Vip - top e flop della semifinale : Due eliminati, due nuovi finalisti, due concorrenti al televoto. È una semifinale nel segno del due quella della terza, sicuri?, edizione del Grande Fratello Vip , caratterizzata da una serie di ...

Starbreeze ad un passo dalla bancarotta a causa del flop di Overkill's The Walking Dead : Starbreeze sta lottando disperatamente per rimanere a galla senza essere costretta a dichiarare la bancarotta, infatti dopo il recente flop di Overkill's The Walking Dead, la compagnia ha dovuto far fronte a sostanziosi buchi di bilancio.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, contemporaneamente a questa notizia, il CEO della compagnia Bo Andersson ha dato le sue dimissioni, è stato comunque assicurato che gli stipendi dei dipendenti ...