Il Fascismo è ancora tra noi E Umberto Eco ci insegna dieci modi per riconoscerlo

(Di martedì 18 dicembre 2018) “Ritengo sia possibile indicare una lista di caratteristiche tipiche di quello che vorrei chiamare… il ‘eterno’. Èintorno a noi, talvolta in abiti civili. Sarebbe così confortevole, per noi, se qualcuno si affacciasse sulla scena del mondo e dicesse: ‘Voglio riaprire Auschwitz, voglio che le camicie nere sfilinoin parata sulle piazze italiane!’. Ahimè, la vita non è così facile. …Ilpuòtornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nuove forme – ogni giorno, in ogni parte del mondo”Il brano è tratto da un libretto appena letto: Ileterno diEco (1932-2016), semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, accademico, bibliofilo e medievista. A scanso di crisi di nervi da parte di alcuni lettori (ma temo che si ...