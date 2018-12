Il destino sotto l’albero: trama, cast e trailer del film | 18 dicembre

ilnotiziangolo

(Di martedì 18 dicembre 2018) Ill’albero, ildi Canale 5 che andrà in onda nel pomeriggio di oggi, 182018. L’appuntamento è per le 16.55 circa, per una commedia romantica diretta da Ron Oliver e con Candace Cameron Bure e Paul Green. Prima di dedicarci alla visione, scopriamo tutti i dettagli de Ill’albero:della pellicola proposta dall’emittente.A Christmas Detour – Ill’alberoe anticipazioniPaige lavora come direttrice di una rivista di successo dedicata al grande giorno del matrimonio ed alle sue protagoniste: le spose. Per trascorrere la notte di Natale con il fidanzato, sceglie di prenotare un volo che la porterà a New York. Sarà questo l’inizio di uno scherzo delche le permetterà di conoscere Dylan, un passeggero del suo stesso volo con cui si ritroverà bloccata in ...