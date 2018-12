Il calciomercato del giorno – Ecco l’attaccante per il Milan

calciomercato Arsenal : nel mirino un giocatore del Boca Juniors : Calciomercato Premier League: l’Arsenal cerca un rinforzo in attacco. A gennaio potrebbe arrivare Cristian Pavon dal Boca Juniors.Calciomercato Arsenal Cristian Pavon / Tra i tanti profili richiesti dal tecnico dell’Arsenal Unai Emery, c’è sicuramente il nome di Cristian Pavon. Ebbene, stando alle indiscrezioni riportate dal ‘Sun’, i Gunners avrebbero già sondato il terreno per il centrocampista argentino, classe ...

Il calciomercato oggi – Genoa - l’annuncio del presidente Preziosi : Il calciomercato oggi – Il Genoa non sta attraversando un buon momento in campionato, Preziosi spera di svoltare la stagione dopo l’arrivo del tecnico Cesare Prandelli. Nel frattempo interessante intervista da parte del numero uno rossoblu al ‘Corriere dello Sport’: “Cassano? Sì. S’era messo a lustro per venire da noi, ma poi è entrato in un loop di scelte confuse, tipiche di un uomo nella parabola discendente. Quando stava bene, ...

calciomercato West Ham - piace un difensore del Manchester United : Calciomercato Premier League: gli Hammers vorrebbero tentare il colpo grosso in difesa, prelevando dai Red Devils a gennaio Antonio Valencia.Calciomercato West Ham Antonio Valencia / Dopo essere finito ai margini nel Manchester United, Antonio Valencia potrebbe lasciare Old Trafford per trovare spazio nel West Ham.Nel futuro del terzino destro ecuadoregno, come riportato stamane dal ‘Daily Star’, c’è infatti ...

calciomercato Inter - Modric svela : 'Via dal Real la scorsa estate? Perez mi diede del pazzo' : E' stato il grande sogno di mercato dell'estate nerazzurra. Una tentazione forte, che alla fine non si è concretizzata con il trasferimento tanto desiderato da tutto l'ambiente Inter. Luka Modric , ...

calciomercato - Icardi a un passo dal rinnovo del contratto : – il tweet di Wanda : rinnovo contratto Icardi – Dopo una settimana decisamente complicata arrivano finalmente buone notizie in casa Inter. A tranquillizzare tifosi e squadra, dopo il ko nel Derby d’Italia contro la Juventus e dopo la brutta eliminazione patita in Champions League, ci pensa il procuratore, nonché consorte di Mauro Icardi Wanda Nara. Vediamo perché. Il nuovo contratto […] L'articolo Calciomercato, Icardi a un passo dal rinnovo del ...

calciomercato Serie A : al via l’atteso valzer delle punte - tanti i club coinvolti : Calciomercato Serie A, diversi centravanti potrebbero cambiare casacca durante la sessione invernale di mercato: da Quagliarella a Thereau, tanta carne al fuoco Calciomercato Serie A, gennaio è alle porte ed il mercato sta entrando nel vivo. Come spesso accade, a tenere banco sono i nomi per l’attacco, che attirano l’attenzione di tifosi ed addetti ai lavori con l’illusione che un bomber possa far cambiare rotta ad ...

Il calciomercato del giorno – Clamorosa bomba sulla Juventus della prossima stagione : La Juventus è reduce dalla pesante sconfitta nella gara di Champions League contro lo Young Boys, brutta prestazione per la squadra di Massimiliano Allegri che è andata incontro ad una figuraccia contro una squadra nettamente inferiore ad un punto di vista tecnico, i bianconeri si sono qualificati al primo posto della classifica ma serve un cambio di passo in vista degli ottavi di finale con il sorteggio che potrebbe regalare anche un osso ...

calciomercato Real Madrid - Perez punta un calciatore del Manchester City : Da settimane c’è un calciatore del Manchester City che sta attirando fortemente le attenzioni del Real Madrid. Il suo nome è Brahim Diaz, un 19enne spagnolo non interessato a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno che dunque a febbraio potrà firmare con qualsiasi altro club. E pensare che Guardiola lo voleva già ai tempi di Barcellona quando il giovane aveva ancora 14 anni, mentre adesso lo impiega con il ...

calciomercato - Morata è stufo del Chelsea : ecco dove vorrebbe andare : Alvaro Morata si è offerto al Barcellona. È quanto sostiene Rac1 secondo cui l’attaccante del Chelsea, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e arrivato a Londra dopo che che i Blues hanno sborsato 65 milioni di euro ai blancos, non sarebbe contento della sua situazione in Inghilterra e avrebbe contattato i blaugrana. Il Barcellona da parte sua non avrebbe chiuso la porta e, stando a Rac1, ci sarebbero già stati degli incontri a ...

calciomercato Empoli - Di Lorenzo nel mirino della Fiorentina : Empoli - Potrebbe presto scatenarsi una vera e propria asta di mercato per Giovanni Di Lorenzo . Corvino lo ha visto da vicino in diverse circostanze: conosce bene il giocatore e l'agente Mario ...

calciomercato Milan - le cifre dell’affare André Silva : ecco quanto dovrà versare il Siviglia per accaparrarselo : Calciomercato Milan – André Silva fa gola al Siviglia che vorrebbe riscattarlo dopo una prima parte di stagione eccellente nella Liga spagnola Calciomercato Milan – Ricordate André Silva? Il baby fenomeno portoghese arrivato in pompa magna al Milan, ma condizionato da un’annata negativa di tutta la squadra rossonera. In questa stagione è stato sacrificato per far spazio ad Higuain, ma avrebbe fatto molto comodo a Gattuso ...

calciomercato Milan - a gennaio può arrivare Denis Suarez del Barcellona (RUMOURS) : C'è grande delusione in casa Milan dopo il brutto pareggio ottenuto contro il Torino, in quella che può considerarsi come una giornata storta per la squadra di Elliot. I tifosi rossoneri sono molto delusi dalle prestazioni della squadra di Gennaro Gattuso, che ha sicuramente bisogno di rinforzi per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Leonardo e Maldini stanno lavorando con grande attenzione per gennaio e hanno messo nel mirino ...

calciomercato Barcellona - pronta l’offerta per un attaccante del Tottenham : A sorpresa il club catalano sembra interessato a uno degli attaccanti di Mauricio Pochettino. E’ il Daily Star a pubblicare stamane i dettagli dell’offerta.Secondo quanto riporta stamane il ‘Daily Star’, il Barcellona sarebbe pronto a fare una sorprendente offerta al Tottenham Hotspur, per avere in estate l’attaccante Harry Kane.Il club catalano fa sul serio e avrebbe lanciato un’offensiva per il ...