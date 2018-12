Il bimbo sta morendo | il bando Trump vieta la mamma di vederlo per l' ultimo saluto

India. bimbo di 3 trovato senza testa nei boschi : “Gliel’ha mangiata un leopardo” : Il Bimbo è stato aggredito mentre si trovava in cucina con sua mamma. La morte di Wasim Akram rappresentata la terza uccisione da parte di un leopardo nella regione del Jammu negli ultimi due mesi.Continua a leggere

Vestiti fucsia a bimbo - madre protesta : ANSA, - TORINO, 15 DIC - Quei pantaloni fucsia, che le maestre hanno fatto indossare al figlio che si era fatto la pipì addosso, sono stati una offesa. E' quanto ha sostenuto la madre del bimbo, che ...

“Facevo fatica anche a guardarlo” : sbranato dal cane di famiglia - il viso del bimbo è devastato : Sarah Fuller, 28enne dell'Oregon, ha ricevuto una telefonata dai suoi genitori il 12 maggio mentre stavano facendo da baby-sitter al suo bambino mentre lei era al lavoro: "Micajah è stato aggredito dal nostro cane, ora è in ospedale". Quando la donna è arrivata al nosocomio, l'infermiera le ha consigliato di non guardare il figlioletto ferito...Continua a leggere

Bari - un bimbo muore per polmonite : la Procura apre uninchiesta : Un bambino di sei anni è morto all'ospedale di Bari, dove era ricoverato per curare una polmonite, e la Procura di Bari ha aperto un'indagine sul caso. Il piccolo era al Pediatrico Giovanni XXIII e, ...

Bari - ha problemi respiratori ma viene dimesso : bimbo muore di polmonite - scatta l’inchiesta : I genitori del piccolo di sei anni sospettano che non abbia ricevuto cure adeguate e hanno sporto denuncia. Il piccolo infatti era stato ricoverato già una prima volta per problemi respiratori ma curato con tachipirina e dimesso. Solo esami privati hanno riscontrato una polmonite con versamento pleurico che poi ha portato al suo decesso.Continua a leggere

Voglia di ‘mangiare di baci un bimbo’? Non tutti provano questa dolce sensazione : è l’aggressività tenera - ecco di cosa si tratta : A quanti capita di aver Voglia di ‘stritolare in un abbraccio’ il proprio cagnolino, il proprio gattino o ancor meglio di ‘mangiare’ di baci un bimbo o di ‘sommergerlo’ di carezze e buffetti sulle guance paffutelle? Non si tratta di un’attitudine di tutti, ma è un vero e proprio un fenomeno definito ‘cute aggression‘, ovvero aggressività tenera. E’ solo dal 2015 che si è iniziato a ...

Il bimbo disabile impara a camminare : la fisioterapista si commuove : Il bimbo disabile impara a camminare e la terapista non riesce a trattenere le lacrime per la commozione di vederlo raggiungere una tappa importante nel suo percorso di recupero. Il video è stato ...

Usa - catechista avrebbe abusato di un bimbo di 3 anni nei bagni della chiesa : arrestato : Una bruttissima vicenda di presunti abusi su minori arriva questa volta dagli Stati Uniti, e precisamente dalla Carolina del Sud. L'episodio, che potrebbe anche non essere l'unico, si è verificato in una chiesa di North Charleston negli scorsi giorni, alla NewSpring Church. Qui, il 28enne Jacop Robert Lee Hazlett, questo il nome del presunto molestatore, avrebbe abusato di un bambino di soli 3 anni nei bagni della stesso edificio religioso. ...

Catechista violenta un bimbo di tre anni nel bagno della chiesa : Sembrava essere un uomo devoto e di cui fidarsi, in realtà era un mostro che abusava di bambini piccoli . Jacop Robert Lee Hazlett, 28enne volontario alla NewSpring Church di North Charleston, nello ...

bimbo manda lettera a 'papà in cielo' - Posta la recapita : "Signor Postino, puoi consegnare questa lettera in Paradiso per il compleanno del mio papà? Grazie": così aveva scritto il piccolo Jase Hyndman, un bambino scozzese di 7 anni, sulla busta al posto ...

Usa - catechista scoperto mentre abusa di un bimbo di 3 anni in chiesa : Il 28enne doveva occuparsi di un gruppo di bambini dai 3 ai 5 anni nell'ambito delle sue mansioni in chiesa ma ha approfittato del momento per portare un piccolo di 3 anni nei bagni della chiesa e praticare atti sessuali su di lui. A smascherarlo alcune telecamere di sorveglianza piazzate in chiesa proprio per evitare simili casi.Continua a leggere

MAESTRO D'ASILO ARRESTATO A PERO/ bimbo con un braccio rotto : così è nata l'indagine dei carabinieri - IlSussidiario.net : PERO, MAESTRO D'ASILO ARRESTATO. Ultime notizie, bambini presi a calci in testa e picchiati: è stato inchiodato dalle telecamere, la rabbia delle madri.

bimbo di 4 anni muore appena dimesso dall'ospedale in Inghilterra - la madre : 'Denuncio i medici - per loro bastava la tachipirina' : Il figlio Sheldon Gary è morto fra le sue braccia poche ore dopo essere stato dimesso dal Royal Hospital di Sunderland, nel nord dell'Inghilterra. E ora la donna denuncerà per negligenza l'ospedale i ...

Arrestano il papà violento con la madre - bimbo di otto anni scrive ai carabinieri : "Supereroi" : Il piccolo ha consegnato un biglietto ai militari ringraziandoli per aver salvato dalle botte la giovane mamma: "Siete dei...