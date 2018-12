I viaggi in Italia del capo dei biker di Putin L’ex ufficiale colpito dalle sanzioni Usa 

Dal lungo viaggio in barcone verso l’Italia al Campionato : la favola dell’Africa Only Curling Team è ora realtà : Kebba, James, Edward, Seedia, Lamin e Joseph, arrivati in Italia su un barcone da Sierra Leone e Gambia, domani faranno il loro esordio nel Campionato federale di Serie C di Curling Si chiamano Kebba Keita, Lamin Camara, Seedia Ceesay, Joseph Fornei, Edward Assine e James J.Bungara, arrivati dal Gambia e dalla Sierra Leone come tanti altri a bordo di un barcone, scappando alla ricerca di una nuova vita. Oggi hanno vinto anche la loro ...

viaggi - l'Italia cresce ma il Sud non sfrutta tutte le sue potenzialità : l'Italia ha fatto un grande recupero nel settore del turismo dal 2010 in poi e la spesa degli stranieri nel Bel Paese è salita alla media del 4,3% l'anno . Questo è quello che riporta lo studio di ...

Turismo : mondo e Italia a Bit 2019 per valorizzare il viaggio come esperienza : “Happyness is a journey” recita non a caso il claim di Bit 2019: la felicità è un viaggio che non finisce mai, perché ha tutto il mondo da esplorare. Un mondo che si ritroverà a Milano, a fieramilanocity, dal 10 al 12 febbraio, per una tre-giorni che è tornata a essere riferimento per l’industria turistica Italiana e internazionale grazie al riposizionamento di Bit basato su un concept espositivo in continua evoluzione che mette al ...

L'indice del settore alimentare italiano viaggia molto alto - +2 - 72% - - slancio per Campari : Si muove a passi da gigante il FTSE Italia Food & Beverage che fa anche meglio dell' EURO STOXX Food & Beverage , con un guadagno di 2.310,82 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 84.

viaggi d’inverno - gli italiani scelgono la Lapponia : Il freddo glaciale, a quanto pare, non sarebbe più un grosso problema: nella mente e nel cuore degli italiani, per quanto riguarda i Viaggi più ambiti di questo inverno, c’è spazio solo per la Lapponia. La terra di Babbo Natale è infatti uscita vincitrice assoluta dal sondaggio commissionato da Avis Autonoleggio per identificare le mete più ambite delle prossime settimane. Una terra da ammirare in tutta la sua bianca vastità, con ...

"Nella setta" - il libro di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni : viaggio nel mondo oscuro che coinvolge 4 milioni d'italiani : L'occulto italiano si muove fra potere, politica e business. L'inchiesta "Nella Setta", pubblicata da Fandango Libri e firmata da Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, indaga in un mondo che coinvolge quattro milioni di italiani e gode della mancanza del reato di manipolazione mentale. Per raccontarlo, Piccinni e Gazzanni hanno viaggiato lungo il paese. Si sono infiltrati in alcune comunità, hanno incontrato adepti ed ex membri, parlato con ...

viaggio tra i podcast letterari italiani : Sono già diversi anni che il mondo letterario si è legato a quello di Yottube. Tralasciando le produzioni anglofone, in Italia booktuber poliedrici come Ilenia Zodiaco e Matteo Fumagalli hanno conquistato l’attenzione di decine di migliaia di lettori, uscendo dalla nicchia in cui è relegato chi parla di libri, – quando si tratta di argomenti letterari, il pubblico di riferimento cala drasticamente. Video recensioni, book haul e ...

Sciopero treni : disagi per chi viaggia con Trenitalia - Trenord e Italo : Sciopero treni dicembre 2018: ecco le date e gli orari delle mobilitazioni che coinvolgeranno il personale delle tre società...

"Oggi viaggio per l’Italia e vedo che assomiglia sempre di più al Cile - nelle cose peggiori del Cile” : Il suo giudizio politico sull'Italia di oggi Nanni Moretti lo affida all'esule Cileno che chiude il documentario "Santiago, Italia" : "Sono arrivato in un Paese che era molto simile a quello che sognava Allende in quel momento lì. Oggi viaggio per l'Italia e vedo che l'Italia assomiglia sempre di più al Cile, nelle cose peggiori del Cile". Ci si chiedeva perché dopo un lungo silenzio il più politico dei nostri registi ...

Le vendite online vanno a gonfie vele - gli italiani comprano libri e viaggi - ma anche cibo : Quanti acquisti fate online ogni anno, e cosa comprate? Sono le domande a cui dà risposta sul piano globale e nazionale l’annuale Nielsen Connected Commerce Report 2018, una relazione che fa il punto sul cosiddetto eCommerce, le vendite online. Del resto nell’era digitale valutare solo quello che si compra nei negozi fisici non ha più senso. È così che emergono dati decisamente positivi per l’Italia non solo sul piano delle ...

Ecommerce - Nielsen : in 2018 nel mondo +15% su 2016 - in Italia bene viaggi - libri - moda : Gli acquisti online dei prodotti di largo consumo nel mondo sono cresciuti del 15% negli ultimi due anni. È il dato principale che emerge dal Nielsen Connected Commerce Report, che misura l'evoluzione degli acquisti online e le potenzialità di crescita ...

Arrivata su Marte la sonda con il “naso” italiano : farà un viaggio nel sottosuolo del pianeta : Dopo un viaggio interplanetario di 58 milioni di chilometri la sonda spaziale Insight è atterrata su Marte, nella zona vulcanica “Elysium Planitia”. Il segnale radio tanto atteso al centro Nasa Jpl di Pasadena, in California, è arrivato però 8 minuti dopo, a causa della distanza tra Marte e Terra. Un tempo breve, perché solitamente è di 14 minut...