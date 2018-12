Highlights Bologna-Milan 0-0 | VIDEO | gol e sintesi della partita Rossoneri bloccati al

Empoli-Bologna 2-1 : pagelle - Highlights e tabellino del match. Inzaghi rischia : Empoli-Bologna pagelle – Importantecontro salvezza al Castellani di Empoli dove si sono affrontate la squadra di Iachini e quella di Filippo Inzaghi. Termina sull’1-1 il primo tempo al Dall’Ara. Francesco “Ciccio” Caputo conferma il suo gran momento di forma con il gol numero 8 del suo campionato al minuto 10, nel finale però la […] L'articolo Empoli-Bologna 2-1: pagelle, highlights e tabellino del ...

Empoli-Bologna - pagelle e Highlights : sfida salvezza al Castellani : Empoli-Bologna pagelle – Scontro salvezza al Castellani di Empoli dove si affrontano la squadra di Iachini e quella di Filippo Inzaghi. Quest’ultimo è obbligato a vincere anche per la sua posizione a rischio dopo vari risultati deludenti. Dall’altra parte non è decisiva ma di sicuro è molto importante e per l’Empoli potrebbe rappresentare la prima […] L'articolo Empoli-Bologna, pagelle e highlights: sfida salvezza ...

Pagelle Sampdoria-Bologna 4-1 Highlights e tabellino del match : Termina la crisi di risultati per la Sampdoria. Fino a stasera i blucerchiati avevano raccolto appena un punto nelle ultime cinque gare. Contro il Bologna è però arrivato una grande vittoria per gli uomini di Marco Giampaolo. Nel primo tempo i liguri approfittano degli errori clamorosi della difesa rossoblù. Caprari serve i palloni dei gol […] L'articolo Pagelle Sampdoria-Bologna 4-1 highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Pagelle Sampdoria-Bologna Highlights e tabellino del match : In casa Sampdoria piove sul bagnato, alla crisi di risultati, 1 punto in 5 gare, a pesare sulla delicata sfida col Bologna, dietro 5 punti ed in zona retrocessione, sono arrivati prima l’inchiesta della procura di Roma che ha indagato il presidente Ferrero per truffa, quindi l’ultimatum dei tifosi: prima della partita delle 20:30 vogliono […] L'articolo Pagelle Sampdoria-Bologna highlights e tabellino del match proviene da ...

Video/ Bologna Fiorentina - 0-0 - : Highlights della partita - Serie A 13giornata - - IlSussidiario.net : Video Bologna Fiorentina , rsultato finale 0-0, : highlights della partita, disputata al Dall'Ara nella 13giornata di Serie A.

Bologna-Fiorentina : pagelle - video Highlights e tabellino : BOLOGNA FIORENTINA pagelle- IL Bologna si prepara ad ospitare la Fiorentina in quella che si annuncia una sfida molto importante in chiave classifica. Rossoblù in campo con il 4-3-3. Pippo Inzaghi si affiderà alla solita linea a 4 composta da Calabresi, Danilo, Helander e Mbaye. A centrocampo chance per Poli dal primo minuto. Nel tridente […] L'articolo Bologna-Fiorentina: pagelle, video highlights e tabellino proviene da Serie A News ...

Video/ Chievo Bologna - 2-2 - : Highlights e gol della partita - Serie A 12giornata - - IlSussidiario.net : Video Chievo Bologna , 2-2, : highlights e gol della partita, i veneti tornano a fare punti ma mancano ancora l'appuntamento con la vittoria.

Highlights Serie A Chievo-Bologna 2-2. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Punti salvezza di fondamentale importanza quelli messi in palio oggi al Bentegodi. Il Chievo è atteso da quella che è forse l’ultima chiamata per risalire sul treno che porta alla salvezza: gli uomini di Ventura sono ancora fermi a -1 in classifica, e un’ipotetica sconfitta oggi contro un avversario diretto potrebbe affossare definitivamente i veneti. […] L'articolo Highlights Serie A Chievo-Bologna 2-2. Video Gol, pagelle e ...

Highlights Serie A Chievo-Bologna. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Punti salvezza di fondamentale importanza quelli messi in palio oggi al Bentegodi. Il Chievo è atteso da quella che è forse l’ultima chiamata per risalire sul treno che porta alla salvezza: gli uomini di Ventura sono ancora fermi a -1 in classifica, e un’ipotetica sconfitta oggi contro un avversario diretto potrebbe affossare definitivamente i veneti. […] L'articolo Highlights Serie A Chievo-Bologna. Video Gol, pagelle e ...

Highlights Serie A Bologna-Atalanta 1-2. Video Gol - pagelle e tabellino del match : L’Atalanta ha vinto al Dall’Ara sul Bologna. Una gara che però si è messa male all’inizio per l’undici di Gian Piero Gasperini. I rossoblù trovano la via del gol dopo appena tre minuti. A metterlo a segno è stato Mbaye realizzandolo in spaccata trovando così la rete dopo un bel cross calciato da Santander. Nel […] L'articolo Highlights Serie A Bologna-Atalanta 1-2. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene ...

Video/ Sassuolo Bologna (2-2) : Highlights e gol della partita (Serie A 10^ giornata) : Video Sassuolo Bologna (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Mapei Stadium, valida per la 10^ giornata di Serie A. Boateng pareggia i conti.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 03:05:00 GMT)

Highlights Serie A Sassuolo-Bologna 2-2. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Sassuolo-Bologna– Gol e emozioni nel derby emiliano del Mapei Stadium. A Modena va in scena Sassuolo-Bologna, gara che termina 2-2 al termine di 90′ divertenti e giocati a viso aperto dalle due squadre. Un punticino che riavvicina momentaneamente gli uomini di De Zerbi alla zona Europa, mentre i felsinei di Inzaghi salgono a quota 9 […] L'articolo Highlights Serie A Sassuolo-Bologna 2-2. Video Gol, Pagelle e tabellino del match ...

Highlights Serie A : Bologna-Torino 2-2. Video gol - pagelle e tabellino del match : Partita importantissima quella che si giocherà al Dall’Ara tra Bologna e Torino. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere per smuovere una classifica non troppo esaltante. BOLOGNA – La squadra di Pippo Inzaghi, reduce dalla sconfitta per due reti a zero sul campo del Cagliari, giocherà con il solito 3-5-2. Le due punte che avranno […] L'articolo Highlights Serie A: Bologna-Torino 2-2. Video gol, pagelle e tabellino del ...

Highlights Serie A : Bologna-Torino. Video gol - pagelle e tabellino del match : Partita importantissima quella che si giocherà al Dall’Ara tra Bologna e Torino. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere per smuovere una classifica non troppo esaltante. BOLOGNA – La squadra di Pippo Inzaghi, reduce dalla sconfitta per due reti a zero sul campo del Cagliari, giocherà con il solito 3-5-2. Le due punte che avranno […] L'articolo Highlights Serie A: Bologna-Torino. Video gol, pagelle e tabellino del match ...