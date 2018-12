Gravi problemi Fortnite | Salva il mondo disattivato | le novità della patch 7 10

Gravi problemi NGI Eolo il 26 novembre : cosa sta succedendo al servizio di connettività? : I problemi NGI (Eolo) di questa serata del 26 novembre stanno assumendo le proporzioni di un vero e proprio down del servizio di connettività. Non sono pochi gli utenti italiani che stanno sperimentando in questi minuti dei malfunzionamenti piuttosto seri e non trascurabili. Cerchiamo dunque di capire quale sia la situazione reale e quali pure le prospettive di risoluzioni degli errori. L'ultima volta che ci siamo trovati a parlare di ...

Amy Schumer in ospedale per problemi di Gravidanza : L'attrice e comica statunitense Amy Schumer, che aspetta un bambino dal marito Chris Fischer, è stata ricoverata in ospedale per iperemesi gravidica, un problema legato alla gravidanza che porta nausea e vomito. A spiegarlo la stessa stand up comedian su Instagram: Texas, sono profondamente dispiaciuta. Non vedevo l'ora di fare questi spettacoli. Devo rimandare. Sono in ospedale. Sto bene. Il bambino sta bene ma tutti quelli che ...

Roma - al di là dell'ingiustizia i problemi restano Gravi : Ci sono dati che non possono, anzi non devono essere trascurati: la Roma, dopo 11 partite di campionato, in classifica ha soltanto 16 punti. Questo significa che il secondo/terzo posto è sempre più ...

Grande Fratello Vip : Eleonora Giorgi sparla di un’altra star : “Un cesso con Gravi problemi renali” : Ancora lei: Eleonora Giorgi colpisce ancora. Dopo aver dato del beone e zozzone a Zucchero e dopo aver detto di essere stupita per il fatto che Matteo Branciamore non sia diventato un tossico... L'articolo Grande Fratello Vip: Eleonora Giorgi sparla di un’altra star: “Un cesso con gravi problemi renali” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Maltempo - emergenza in Sardegna : crollano due ponti - danni a Capoterra e Gravi problemi di elettricità : Situazione d’emergenza in Sardegna colpita da una violenta ondata di Maltempo che sta causando danni e disagi. Abitazioni circondate dall’acqua, strade impraticabili, allagamenti e torrenti esondati. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in diverse zone del cagliaritano. Non solo: sono crollati due ponti che collegano Cagliari a Capoterra sulla SS 195 e sulla Sp 91. Nella notte un’ingente quantità d’acqua ha invaso ...