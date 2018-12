Google sfida Amazon | investe 1 miliardo di dollari a Ny

Google Pixel 3 sfida iPhone Xr in un video drop test : Da JerryRigEverything su YouTube arriva un nuovo video che mette a confronto due smartphone molto interessanti come Google Pixel 3 e iPhone Xr L'articolo Google Pixel 3 sfida iPhone Xr in un video drop test proviene da TuttoAndroid.

Ibm compra Red Hat : sfida nel cloud a Google - Amazon e Microsoft : Tra le compagnie attive nel settore tecnologico ormai è noto che acquisire una posizione dominante nei servizi cloud per la gestione dei big data è ormai diventato di primaria importanza. Lo sa bene uno degli storici colossi dell’informatica come Ibm, che dopo le voci dei giorni scorsi ha annunciato di essere in trattativa per l’acquisto di Red Hat, compagnia leader nel settore dei software open source. L’operazione da 34 miliardi di dollari ...