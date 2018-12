Giù le mani dalle nostre tradizioni | confini | bandiere e amor di Patria

Appalti - in Germania corsi di formazione per i funzionari pubblici e solo 4 settimane per aggiudicare le piccole opere : Poche leggi, molti regolamenti di attuazione e ancor più linee guida adottate a livello locale. L’ordinamento tedesco in materia di Appalti è “molto tecnico e richiede un’efficace cooperazione tra figure esperte”, racconta a ilfattoquotidiano.it Daniel Urso, esperto in materia all’interno del Rechtsanwaltskanzlei Pagliaro, studio legale con sede a Colonia. Come mai allora i dati forniti dall’ABZ, il centro di ...

Baglio-Piccolo : romani costretti ad aumento Tari per inadempienze giunta Raggi : Roma – “La Tari aumenta e non si sa quanto, a dirlo e’ la stessa Sindaca gia’ poche ore dopo l’incendio al TMB Salario. Sceglie un momento drammatico per la citta’ e mente sapendo di mentire. Che la Tari dovesse aumentare si era capito dai conti dell’azienda, dovuti al braccio di ferro tra Ama e Campidoglio e a mancati trasferimenti di fondi per oltre 300 milioni di euro, anche per extra costi sostenuti ...

Magi : romani giudicano in maniera impietosa servizi Capitale : “Dai rifiuti ai trasporti, è impietoso il giudizio dei romani emerso dalla relazione annuale dell’Agenzia per la qualità dei servizi pubblici locali del Campidoglio”, lo dichiara il radicale Riccardo Magi, deputato di +Europa. “La mancanza di impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti continua a pregiudicare gravemente l’efficienza del servizio, come denunciamo da tempo: ciò significa che, giunta ormai a metà ...

Dalla pelle d’oca ai denti del giudizio fino all’appendice : 5 tratti umani inutili che un tempo servivano a qualcosa : Quando si evolve una nuova specie, non appare completamente formata. Servono moltissime e minuscole mutazioni nel corso di generazioni e generazioni per cambiare gradualmente una pinna in una gamba, per esempio, o per far sparire delle branchie. E nel nostro corpo si possono trovare numerose evidenze di quelli che sono definiti “tratti vestigiali”. Ecco quindi 5 tratti umani che oggi sono inutili, ma che un tempo avevano il loro ...

Bob a 2 - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Francesco Friedrich parte con il piede giusto e vince su Kibermanis e Maier : Francesco Friedrich non sbaglia il colpo e vince la prima prova della Coppa del Mondo 2018-2019 di bob a due a Sigulda, Lettonia. Il tedesco, assieme ad Alexander Schueller, piazza i migliori tempi di entrambe le manche e centra il gradino più alto del podio nel budello lettone. La coppia teutonica chiude in 1:39.97 staccando il lettone Oskars Kibermanis (terzo dopo la prima discesa) di 42 centesimi, mentre completa il podio l’austriaco ...

Thyssen : "Germania faccia Giustizia " : 13.48 A 11 anni dalla tragedia della Thyssen che provocò 7 vittime,il ministro della Giustizia Bonafede domani incontrerà a Bruxelles il suo omologo tedesco, per chiedere che la sentenza - sei condanne confermate in Cassazione - sia finalmente applicata anche in Germania nei confronti dei due manager tedeschi tuttora liberi. "Nella Ue deve passare il concetto che chi sbaglia paga",dice il ministro. "Farò di tutto perché la Giustizia venga ...

I fatti vostri - il Ministro per la Giustizia Alfonso Bonafede ospite nella puntata di domani - 5 dicembre 2018 : Era da tempo che una trasmissione come I fatti vostri, non ospitava politici nel suo studio. Il pubblico affezionato e abituato alle atmosfere leggere dei canti, delle rubriche intrattenitive, delle citazioni amarcord e storie di gente comune, domattina dovrà fare ben attenzione a un'eccezione.Infatti, Giancarlo Magalli ospiterà il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, una rarità per il programma diretto da Michele Guardì (che ...

Domani da Fico genitori Giulio Regeni : 20.01 Il presidente della Camera,Fico,riceverà Domani i genitori di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto. Oltre alla mamma e al papà, Paola Deffendi e Claudio Regeni, all'incontro prenederanno parte anche il legale della famiglia, Alessandra Ballerini, e il consulente egiziano, Ahmed Abdallah. Fico ha ribadito pieno sostegno ai magistrati romani, che hanno iscritto nel registro degli indagati cinque 007 egiziani."Stanno portando avanti ...

Manovra - Di Maio e Salvini : “Conte? Siamo nelle mani giuste. In Europa mediazione senza rinunce” : “L’Italia si sta rialzando e in tutti i tavoli, dall’Europa agli incontri con i maggiori partner internazionali, noi Siamo nelle mani giuste, quelle del presidente Conte”. Così Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una nota congiunta alla vigilia delle giornate più calde per la legge di Bilancio. Secondo i due vicepremier, “il Presidente del Consiglio si sta dimostrando il garante ideale per la nostra interlocuzione con ...

Manovra - Luigi Di Maio-Matteo Salvini : “Evita nuova recessione - con Conte siamo nelle mani giuste” : I vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, commentano gli emendamenti presentati alla legge di Bilancio e lodano il lavoro di Giuseppe Conte nella trattativa con l'Ue: "siamo nelle mani giuste, quelle del presidente Conte. Con Giuseppe Conte il nostro Paese riesce sempre ad affermare le proprie posizioni e priorità, a testa alta e con determinazione".Continua a leggere

Via il nome di Gesù dalla canzone di Natale - Salvini : 'Maestre inqualificabili - Giù le mani dalle tradizioni' : 'Giù le mani dalle nostre tradizioni'. Matteo Salvini interviene sul caso della scuola elementare di Riviera del Brenta , dove le maestre hanno chiesto agli allievi di omettere il nome di Gesù dalla ...