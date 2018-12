Giro d' Italia | la Corsa Rosa il 17 maggio farà tappa a L' Aquila per decennale del Sisma

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Giro d’Italia 2019 : Simon Yates per la rivincita sfiderà Tom Dumoulin : Mandano ancora quasi cinque mesi alla partenza del Giro d’Italia 2019, ma già da ora si può dire che la corsa rosa avrà un cast eccezionale. Se Vincenzo Nibali è stato il primo campione a sciogliere le riserve e dare la conferma della sua presenza, ora sono arrivate le risposte positive anche da tanti big stranieri a dare alla corsa un respiro più che mai internazionale. A contendere la maglia rosa a Nibali ci saranno anche Tom Dumoulin e Simon ...

Giro d’Italia 2019 - Simon Yates parteciperà alla Corsa Rosa : “Tornerò per finire il lavoro”. Parterre di lusso con Nibali e Dumoulin : Simon Yates parteciperà al Giro d’Italia 2019, questa è la grande notizia del giorno nel mondo del ciclismo: il britannico, vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna e che lo scorso anno aveva indossato a lungo la maglia Rosa prima della crisi sul Colle delle Finestre, sarà al via di Bologna il prossimo 11 maggio. Il capitano della Mitchelton-Scott, nell’ultima stagione diventato uno dei punti di riferimento nelle corse a tappe ...

Giro d’Italia 2019 – Tom Dumoulin ha preso la sua decisione : “ecco quale sarà il mio principale obiettivo” [VIDEO] : Tom Dumoulin ed i programmi per la stagione 2019: l’olandese al Giro d’Italia? La comunicazione ufficiale del corridore della Sunweb Tom Dumoulin ha preso la sua decisione riguardo alla partecipazione al Giro d’Italia 2019. Il ciclista olandese ha mandato un video messaggio durante la serata organizzata ieri a Los Angeles, nel ristorante di Del Piero, per celebrare la candidatura agli Oscar come miglior film straniero di ...

Un Giro d’Italia da Oscar – A Los Angeles la candidatura agli Oscar come miglior film straniero di “Wonderful Losers. A Different World” : A Los Angeles celebrata, nel ristorante di Alessandro Del Piero, la candidatura agli Oscar come miglior film straniero di “Wonderful Losers. A Different World”, girato al Giro 2015 e già vincitore di svariati premi Celebrata nella notte italiana a Los Angeles, presso il ristorante “N.10” di proprietà di Alessandro Del Piero, la candidatura all’Oscar del film documentario lituano “Wonderful Losers. A ...

Sergio Mattarella vince il Giro d’Italia : Il Presidente è sempre più spesso fuori dal Quirinale. E ovunque parla di politica. Peccato che il Pd non se ne sia accorto

Giro d'Italia 2019 - Dumoulin ci sarà : "Voglio essere ancora protagonista" : Ci sarà anche Tom Dumoulin al prossimo Giro d'Italia: l'olandese, vincitore nel 2017 e secondo nell'ultima edizione alle spalle di Froome, ha annunciato la sua presenza al via della corsa rosa dalla ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 2 Viadana passa in testa - il Valorugby vince il big match : Oggi si sono disputate le gare della quarta giornata del Girone 2 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento, con il Viadana che batte per 47-15 la Lazio e passa in testa con una lunghezza di margine sul ValoRugby, che supera di misura (21-18) I Medicei, ora al terzo posto. Di seguito risultati e classifica della terza giornata: Girone 2 Risultati Viadana-Lazio 47-15 ValoRugby-I Medicei 21-18 Classifica Viadana ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali e Tom Dumoulin al via : quali big parteciperanno? Che battaglia per la maglia rosa : Vincenzo Nibali e Tom Dumoulin, sono queste le grandi certezze per il Giro d’Italia 2019. Mancano praticamente cinque mesi al via della Corsa rosa ma si pensa già a quali potrebbero essere i grandi protagonisti sulle nostre strade, per il momento sono arrivate due chiare conferme: lo Squalo dello Stretto e la Farfalla di Maastricht andranno a caccia del Trofeo Senza Fine, la corsa a tappe di tre settimane si preannuncia estremamente ...

Giro d’Italia 2019 : al via ci sarà Tom Dumoulin. L’olandese disputerà la Corsa Rosa : Va ad arricchirsi di fenomeni la startlist del Giro d’Italia 2019, che scatterà il prossimo 11 maggio con una cronometro in quel di Bologna. Dopo Vincenzo Nibali, ad annunciare la sua presenza alla Corsa Rosa è Tom Dumoulin: l’olandese della Sunweb torna a disputare il primo grande Giro stagionale dopo la seconda piazza di questa stagione ed il trionfo del 2017. “Ne abbiamo discusso a lungo, l’obiettivo principale per il ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 1 Valsugana batte Verona e ritorna al comando : Oggi si sono disputate le gare del Girone 1 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con Valsugana che in casa batte per 31-12 Verona e ritorna in testa alla classifica. Gli scaligeri restano infatti a quota 12, mentre i patavini ora comandano con 14 punti. San Donàperde per 19-10 in trasferta con Mogliano e dice addio ai sogni di gloria. Di seguito risultati e classifica della quarta giornata: Girone 1 ...