Gerry Scotti ancora in prima serata dopo Chi vuol essere milionario

Chi vuol essere milionario - il successo di Gerry Scotti? 'Merito suo - ma...' - bomba del signore di Mediaset : Da qualche anno, il sabato e la domenica dalle 11 alle 13, su Raidue, c'è un programma che si chiama Mezzogiorno in famiglia . È un intrattenimento allo stato puro e, un po' sulla scia del famoso ...

Gerry Scotti fa una confessione sul suo lavoro a The Wall : The Wall, Gerry Scotti fa una rivelazione sulla sua carriera: “Ho scoperto che…” Curiosa rivelazione di Gerry Scotti nella puntata di The Wall andata in onda ieri, sabato 15 dicembre 2018: il conduttore ha infatti svelato da quanto tempo lavora in tv… tempo espresso non in anni, bensì in secondi! Proprio così: una delle domande finali del divertente gioco del muro magico è stata “Per far passare un milione di ...

Chi Vuol Essere Milionario - la domanda osé di Gerry Scotti : La domanda sembra osé ma in realtà non lo è. Eppure i social si sono scatenati. Succede nella puntata di Chi Vuol Essere Milionario andata in onda ieri venerdì 14 dicembre. Gerry Scotti ha infatti posto questo quiz: “Il marito lo dava alla moglie, il Papa ce l’ha ma non lo usa, alle suore non serve e Rocco ce l’ha più lungo di Gerry”. Una domanda che ha fatto ghignare gli utenti di Twitter e imbarazzato lo studio ...

Chi vuol essere milionario - l'incubo Raffaella Carrà : il risveglio atroce di Gerry Scotti : Brutto risveglio per Gerry Scotti dopo che la seconda puntata di Chi vuol essere milionario ha dovuto cedere il passo negli ascolti tv a una trionfante Raffaella Carrà. Un Natale d'oro Zecchino su ...

Chi vuol essere milionario - la domanda osè in diretta. Imbarazzo totale in studio - la reazione di Gerry Scotti : Domandina a luci rosse durante l'ultima puntata di Chi vuol essere milionario condotta da Gerry Scotti. 'Il marito lo dava alla moglie, il Papa ce l'ha ma non lo usa, alle suore non serve e Rocco ce l'...

L'Eredità - la brutale zampata di Flavio Insinna : un bruttissimo risveglio per Gerry Scotti : Una brutta serata per Gerry Scotti e The Wall . Già, perché il quiz pre-serale di Canale 5 segna un passo indietro in termini di share nel confronto diretto con L'Eredità di Flavio Insinna , che ...

Gerry Scotti ho lottato tanto per essere diventare quello che sono : Gerry Scotti è molto amato, e da sempre domina gli ascolti, al settimanale “Chi” che gli dedica la cover ha raccontato: “per arrivare così in alto ha “lottato tanto”. “Mio padre faceva l’operaio, ma questo mi ha aiutato a diventare quello che sono”, racconta. Gerry si racconta tra passato e futuro, ricorda di quando faceva radio e usciva “una sera con una ragazza e una sera con l’altra… poi sono ...

Gerry Scotti : 'Al liceo mi discriminavano perché ero figlio di un operaio' : FUNWEEK.IT - In occasione del ritorno in tv di uno dei game show più apprezzati di sempre come Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti ha rilasciato una toccante intervista al settimanale di...

Gerry Scotti : 'Al liceo mi discriminavano perché ero figlio di un operaio' : FUNWEEK.IT - In occasione del ritorno in tv di uno dei game show più apprezzati di sempre come Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti ha rilasciato una toccante intervista al settimanale di Alfonso ...

Gerry Scotti - battuta infelice (ma involontaria) a The Wall : “Un tempismo drammaticamente perfetto” : Non solo a L’Eredità di Flavio Insinna. Anche a The Wall di Gerry Scotti, il game show della concorrenza, che va ora in onda su Canale 5 al posto di Caduta Libera, non mancano gli scivoloni. A proposito di Caduta Libera, è di poche settimane fa una gaffe strepitosa di Gerry subito ripresa da Striscia la Notizia. Si sa, il tg satirico di Antonio Ricci non fa sconti a nessuno e il povero Scotti è finito nel mirino di Ezio Greggio e Enzo ...

Gerry Scotti - gaffe a The Wall : «Non è uno spray» - scivolone involontario dopo la tragedia di Corinaldo : I protagonisti della puntata di The Wall del 12 dicembre sono stati i coniugi Franco e Rosa: la signora, piuttosto esuberante, si è presentata da Gerry Scotti con un cornetto portafortuna diventato ...

'Non è uno spray' - la gaffe involontaria di Gerry Scotti a The Wall dopo la tragedia di Corinaldo : I protagonisti della puntata di The Wall del 12 dicembre sono stati i coniugi Franco e Rosa: la signora, piuttosto esuberante, si è presentata da Gerry Scotti con un cornetto portafortuna diventato ...

Il dolore nell'infanzia di Gerry Scotti : "Al liceo mi discriminavano" : Gerry Scotti torna a condurre Chi vuol essere milionario e nel mezzo di questa nuova sfida si confida con il settimanale Chi, parlando anche del suo passato e della sua infanzia. Il noto conduttore di ...

Gerry Scotti - lo “zio” della tv che non delude mai. E niente scandali per lui : “Se non mi avete mai beccato con una Letterina vuol dire che…” : C’è un conduttore della televisione italiana che è meno esaltato (s’intende dai telespettatori) di Barbara d’Urso su Twitter e meno glorificato di Maria De Filippi dalla stampa, ma è uno dei più proficui a livello di ascolti e di qualità: Gerry Scotti, da decenni, è una garanzia granitica della televisione. Fedelissimo di Mediaset da trentacinque anni, Virginio (questo è il suo vero nome) è una persona a cui affideresti le ...