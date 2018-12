Germania | l' autorità per la protezione dei consumatori porterà Nintendo in tribunale a

eurogamer

(Di martedì 18 dicembre 2018) L'tedesca per la protezioni dei diritti dei(VZBV) ha deciso di intraprendere un'azione legale controper via della politica adottata riguardo le prenotazioni suleShop.Come riporta Eurogamer infattipermette solo pre-ordini senza possibilità di cancellazione, da qui la crociata tedesca contro la grande N. Dopo mesi di lavoro, il VZBV in collaborazione con il Consiglio Norvegese deiprocederà con le procedure formali. Il tutto avrà inizio tra tre o quattro settimane, mentre la causa potrebbe richiedere anche oltre un anno per avere un qualsiasi esito.è sotto accusa per non permettere cancellazione e rimborsi di giochi e preordini sull'eShop, il che, secondo le, è contro la legge europea.Read more…