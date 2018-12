Genova | è di Renzo Piano il progetto del nuovo viadotto | non si chiamerà più Ponte Morandi

“Il ponte di Genova sarà costruito entro il 2019 - Renzo Piano farà da supervisore” : Il nuovo ponte sul Polcevera a Genova sarà costruito da Salini Impregilo insieme con Fincantieri e Italferr. Come anticipato da La Stampa e dal Secolo XIX il progetto sarà eseguito da Italferr sull’idea dell’architetto genovese Renzo Piano . Il raggruppamento ha vinto la gara che era diventata un testa a testa con il gruppo Cimolai di Pordenone. L’a...

Ponte Genova - lo ricostruiranno Salini Impregilo - Italferr e Fincantieri : «Progetto sull'idea di Renzo Piano»