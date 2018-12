GELA | RISSA TRA MAMME ALLA RECITA DI NATALE Video | le immagini shock | le donne si

Rissa tra mamme alla recita di Natale : pugni - calci e schiaffi in una scuola di GELA. L’aula trasformata in un ring : La recita di Natale dei bambini della scuola elementare di contrada “Albani Roccella”, a Gela, è finita con un fuggi-fuggi generale, per la Rissa scoppiata tra due mamme che si contendevano il posto migliore per girare il video dello spettacolo cui partecipavano i propri figli. Nemmeno l’aria natalizia e l’ambiente scolastico in cui si trovavano sono riusciti a indurle alla calma, mentre gli scolari sul palco vestiti da ...

