Gela | caos a scuola | rissa tra mamme durante la recita di Natale VIDEO

(Di martedì 18 dicembre 2018) Tutto era pronto per cominciare la tradizionaledinellaelementare Albani Roccella a, uno dei quartieri più difficili della cittadina siciliana. Lunedì mattina i bambini, vestiti da angioletti, si erano già disposti in fila, pronti ad eseguire una serie di canti tradizionali delle festività, quando improvvisamente è successo l’impensabile. Due, in pessimi rapporti tra loro già da tempo, hanno iniziato a litigare per futili motivi. In buona sostanza le donne si contendevano il posto migliore da dove poter filmare con gli smartphone le esibizioni dei figli. E proprio i telefonini degli altri genitori hanno ripreso la lite nel momento in cui lo scontro è degenerato. Dalle parole si è passati alla violenza con schiaffi, spinte, pugni e calci mentre si scatenava il panico nella sala.Laè proseguita all'esterno dellaLatra le due donne, ...