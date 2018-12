Frosinone | esonerato Longo Baroni nuovo allenatore

Frosinone - contestazione pesante allo “Stirpe” : Longo esonerato? : Al termine di Frosinone-Sassuolo, in cui i padroni di casa hanno subito l’ennesima sconfitta, è esplosa la contestazione dello “Stirpe”. I tifosi hanno sonoramente fischiato la squadra, accogliendone il rientro negli spogliatoi con parole pesanti. È la prima volta, nonostante i diversi passi falsi, che il pubblico si esprime senza mezzi termini nei confronti di una squadra che non riesce a svoltare, pur non difettando in ...