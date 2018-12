dilei

: Francesca Belussi, dalle scommesse sportive a tenera mamma - dilei_it : Francesca Belussi, dalle scommesse sportive a tenera mamma - bwinItalia : ... alla fine chi la spunterà? ?? Francesca Belussi ?? l'idrante ?????? #InterUdinese #IntUdi #SerieA - KreneVacanze : Il bellissimo sorriso di Francesca Belussi per augurare a tutti voi un buon shopping natalizio. Questo è il mood ?? -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Attrice, ballerina, cantante, conduttrice e presto, classe 1983, ci ha raccontato come ce l’ha fatta nel mondo dello spettacolo. Ma soprattutto ha condiviso con noi la gioia e l’esperienza della dolce attesa.Da Wanna Dance a Cento Vetrine e ora il calcio: ci racconti i momenti fondamentali della tua vita professionale? Sicuramente Wanna Dance è stato il lavoro dove ho lasciato il cuore: ho semplicemente adorato lavorare con i bambini, non ci si annoiava mai, erano sorprendenti e affettuosi e io mi divertivo insieme a loro durante le sfide del programma. Inoltre, la squadra di lavoro era per lo più composta da ragazzi della mia età quindi si era formato un bel gruppo. Quando facevamo gli eventi in giro per l’Italia sembrava di andare in gita. Quando hanno chiuso il programma ho pianto, per me era un bellissimo capitolo della mia vita che si ...