Fortnite | la nuova patch v7 10 introduce l' evento stagionale 14 giorni di

Nuova skin Fortnite a favore dei meno fortunati - il concept da un giocatore : Fortnite a favore dei più deboli, ma l’iniziativa non è di Epic Games. Un giocatore infatti ha voluto usare Fortnite come uno strumento per aiutare le persone meno fortunate. La Nuova iniziativa consiste nella realizzazione di una skin che Epic Games potrebbe rilasciare a tutti i suoi utenti per aiutare i senzatetto. La community dei giocatori ha sempre dimostrato di essere molto sensibile alle problematiche sociali. Diverso tempo fa infatti ...

Fortnite : possibile nuova skin per il Cavaliere Rosso nel periodo natalizio : Fortnite, come Brawl Stars e Clash Royale è uno dei giochi che nel 2018 ha riscontrato molto successo tra i videogiocatori di tutto il mondo. Il periodo natalizio potrebbe portare tantissime novità, e per gli amanti del Cavaliere Rosso potrebbe arrivarne una in particolare. Si tratta di una nuova skin a tema con il periodo festivo, che andrebbe a rivoluzionare il look del personaggio di Fortnite. Oltre al Cavaliere, la stessa sorte potrebbe ...

Fortnite : ben venti minuti di nuova musica nella modalità Salva il Mondo : Inoltre, come riporta GameSpot.com, Epic ha assunto un veterano del Mondo dei videogame, Cris Velasco, che ha lavorato su opere come Overwatch e Darksiders 3,, per comporre venti minuti di nuova ...

Fortnite : ecco in azione la nuova arma Infinity Blade : In occasione della patch 7.01 di questa mattina, la modalità Battaglia Reale di Fortnite ha visto aggiungersi all'arsenale l'Infinity Blade, la prima spada di Fortnite che è già molto popolare principalmente grazie alla sua incredibile potenza.La spada può essere ottenuta sacrificando il proprio inventario in una sorta di altare che adorna l'area innevata della mappa di Fortnite, e come potete vedere nel video che vi riportiamo all'interno della ...

Una nuova modalità a tempo limitato basata sull'uso di spade potrebbe arrivare in Fortnite : I dataminer, dopo la pubblicazione della patch v7.00 di Fortnite, si sono messi all'opera analizzando a fondo i file dell'aggiornamento e, a quanto pare, sarebbero emerse alcune interessanti novità che riguardano l'eventuale nuova MAT in arrivo basata sulle spade.Nello specifico, come riporta Fortnite Intel, i dataminer avrebbero scoperto alcuni file che riportano nel nome "br_sword". Inoltre, altri file audio sarebbero riferiti all'uso di ...

Nuova arma in arrivo in Fortnite Season 7? Le indiscrezioni al 10 dicembre : È partita da pochissimi giorni, certo, ma Fortnite Season 7 si sta indubbiamente facendo già notare dai fan del Battle Royale di Epic Games. Tanti i contenuti che hanno fatto il loro esordio all'interno del titolo (ultimo in ordine d'arrivo l'aeroplano X-4 Storming, ndr), e tanti sono gli elementi attualmente in cantiere, pronti a palesarsi nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Come sempre fonte di grandi soddisfazioni in ...

Epic Games rende ufficiale l'arrivo di Creativa su Fortnite : ecco tutti i dettagli della nuova modalità : Dopo essere stata anticipata da alcuni rumor circolati nel pomeriggio di oggi, la modalità Creativa trova conferma della sua esistenza grazie a un post pubblicato da Epic Games sul profilo Twitter di Fortnite, nel quale svela inoltre i dettagli di questa inedita playlist.Come riporta la nota diffuso dagli sviluppatori sul blog del gioco, la modalità Creativa sarà disponibile dal 6 dicembre e permetterà di progettare partite, gareggiare ...

Fortnite riceverà la nuova modalità Creative in stile Minecraft che vi permetterà di creare le vostre isole private : Come segnala VG247.com, la nuova modalità Creative arriverà in Fortnite con la Stagione 7, con l'obiettivo di permettere ai giocatori di creare le proprie isole private.I giocatori sarebbero in grado di avere un proprio server Fortnite personalizzato con risorse illimitate, un po' come un server Creative Minecraft.Potrete invitare gli amici a giocare sul vostro server o lasciarlo aperto agli altri giocatori, con la possibilità di scegliere ...

Ecco la prima immagine teaser della nuova stagione di Fortnite : sarà a tema artico? : Tra soli tre giorni si aprirà ufficialmente la stagione 7 di Fortnite, che riceve oggi una prima immagine teaser che lascia intendere quale sarà il suo tema.Come riporta VG24/7, oggi Epic Games ha pubblicato una criptica immagine sul profilo Twitter di Fortnite che mostra un minaccioso figuro i cui contorni sono formati da ghiaccio, con la didascalia "un ghiaccio più amaro si diffonde". Confermato quindi il sospetto che la nuova stagione sia a ...

Nuova modalità Fortnite Wild Wild West - sfida a Red Dead Redemption 2? : Epic Games corre ai ripari con una Nuova modalità Fortnite. Forse perché Red Dead Redemption 2 sta macinando spettatori su Twitch, la casa di sviluppo del Battle Royale più famoso al mondo starebbe per introdurre una modalità a tempo limitato ambientata nel vecchio West. Solo ieri è uscita ufficialmente la patch 6.30 di Fortnite e subito i datamener hanno cominciato a scavare nei file del gioco alla ricerca di indizi per i prossimi ...

La nuova patch di Fortnite rimuove il ri-schieramento dei deltaplani nelle modalità predefinite : Con la patch 6.30 di Fortnite, recentemente pubblicata, viene rimossa la meccanica del ri-schieramento dei deltaplani nelle modalità predefinite, come segnala Eurogamer.net.Sul sito ufficiale di Epic, il team ha comunicato la notizia nella giornata di ieri: "due settimane fa abbiamo iniziato a testare il ri-schieramento deltaplani nelle modalità predefinite, ma lo sviluppo della meccanica è stato lento, così come le comunicazioni riguardo ai ...

Fortnite : disponibile la nuova patch che introduce la Torretta montata e la modalità a tempo Battaglia con il cibo : Fortnite si aggiorna con la nuova patch 6.30 che porta con sé interessanti novità per le modalità Battle Royale e Salva il Mondo.Come riportato sul sito ufficiale di Epic Games, l'aggiornamento introduce innanzitutto la Torretta montata in Battaglia Reale: "Tieni durooooo! Salta sulla nuova Torretta montata e tieni a bada i tuoi nemici. Ricordati di non sparare raffiche troppo lunghe o ti surriscalderai". Come da descrizione, "si trova nel ...

Fortnite : la nuova patch introduce i palloncini - il personaggio Dim Mak Igor e molto altro : La seconda importante aggiunta riguarda la modalità Salva il Mondo, sarà infatti disponibile un nuovo personaggio, Dim Mak Igor the Plague Doctor Ninja, stando alla sua descrizione, sarà in grado di "...

Fortnite : la nuova patch introduce i palloncini - il personaggio Dim Mak Igor e molto altro : Con un leggero ritardo Epic Games ha rivelato i dettagli della nuova patch dedicata a Fortnite.Come riporta VG247, una delle maggiori novità introdotta è rappresentata dai palloncini, molto utili quando si tratterà di sgattaiolare silenziosamente alle spalle del nemico per prenderlo di sorpresa. Usando i palloncini sarà inoltre possibile raggiungere altezze considerevoli.La seconda importante aggiunta riguarda la modalità Salva il Mondo, sarà ...