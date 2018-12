Fortnite | Carlton de Willy il principe di Bel-Air accusa Epic di aver rubato

eurogamer

(Di martedì 18 dicembre 2018) Alfonso Ribeiro è l'attore che interpretavaBanks nella serie TV anni 90' The Fresh Prince of Bel-Air (ildi Bel-Air nella versione italiana). Il personaggio in questione è famoso per laDance (presente nella serie) e si è unito alla legione di personaggi famosi che hatoGmes died inserito i loro balli inCome riporta Polygon, l'riguarda l'emote Fresh apparsa nel gioco nel gennaio 2018 ed è stata riconosciuta subito dall'intera community, la decisione di usare il nome Fresh è inoltre un chiaro riferimento alla famosa serie TV. Come accaduto con la causa del rapper 2 Milly contro, è molto difficile identificare il reale detentore di diritti (se esiste ovviamente), Ribeiro ha poi dichiarato chesta sfruttando il talento degli afroamericani copiandone le movenze.Al momento la causa legale sembra essere ...