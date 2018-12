Formula1 | Vettel individua la svolta stagionale | Dopo Singapore il buio

Formula1 - Hamilton in pole anche ad Abu Dhabi davanti a Bottas e Vettel : Ultimo Gp della stagione negli Emirati Arabi. Il cannibale del volante. Lewis Hamilton non si accontenta mai e campione del mondo già confermato ottiene la pole position anche nell'ultimo Gran Premio della stagione. Sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi , l'inglese della Mercedes mette in fila tutti col giro più veloce: ...

Formula1 - Libere 3 - Brasile : siluro Vettel - le Mercedes inseguono : Per di più, il fresco 5 volte campione del mondo ha perso oltre mezz'ora di prove per un tubo di sfiato dell'impianto di lubrificazione che era stato fissato male ma anche nel finale di sessione la ...

Formula1 - Libere3 Messico : Verstappen c'è. Hamilton e Vettel vicini : Pista umida e a tratti anche bagnata per le Libere3 del GP del Messico, con tanta prudenza a scendere in pista per la poca aderenza e molti piloti a fare melina in attesa di condizioni migliori. Una ...