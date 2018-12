Fondi Europei per l' Italia | 1 | 5 miliardi di euro non spesi rischiano di tornare all' Ue

Italia in ritardo : a rischio 1 - 5 miliardi di euro di Fondi europei non spesi : Mentre tra Roma e Bruxelles si discute di centesimi di deficit per reddito di cittadinanza e pensioni, regioni e ministeri Italiani rischiano di perdere da qui a fine anno un bel pacchetto di fondi europei per gli investimenti. Le cifre sono della Dg Politiche regionali della Commissione europea a poche settimane dal 31 dicembre quando scatterà la temuta regola dell’N+3 che prevede il disimpegno automatico delle somme la cui ...

Fondi Europei per il wifi gratis nei Comuni : ecco le 224 città italiane che hanno vinto : (Foto: Diletta Parlangeli) Il 7 dicembre la Commissione europea ha annunciato le prime 2.800 città del vecchio continente che si sono aggiudicate i Fondi del primo bando wifi4eu, il programma con cui Bruxelles vuole finanziare l’installazione di reti internet senza fili gratuite in luoghi pubblici. E soddisfare così il bisogno di connettività, riducendo il divario digitale. Sono 224 i Comuni italiani che si sono aggiudicati uno dei voucher ...

Tav e Fondi Europei - quanto può perdere l'Italia. Le posizioni in campo : Il conto dei contributi già erogati e di quelli previsti fino al 2020. Il ministro Toninelli: "Bruxelles non si preoccupi"

Napoli - corsa contro il tempo per non perdere i Fondi Europei per la metropolitana : ... la Campania si prepara ad accogliere dal 10 al 13 dicembre una visita della Corte dei Conti europea per la verifica degli interventi realizzati e dell'impatto prodotto su società ed economia. fondi ...

Agricoltura - l'allarme di Coldiretti : 'Speso appena il 12% dei Fondi Europei per la programmazione' : ... presidente di Coldiretti Marche Tutto ciò che non sarà speso non solo comprometterà la dotazione futura, ma impedirà all'economia più strategica del nostro territorio di crescere, radicarsi, ...

Convegno internazionale Fondi Europei ponte di sviluppo Italia-Usa : Presso la sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, l'Osservatorio Romano ai fondi europei presieduto dall'Economista Santi Tomaselli ha siglato con l'Istituto del Commercio Estero degli ...

'Fondi Europei e sviluppo del territorio' : successo l'incontro promosso a Locri : Francesco Aiello docente di Economia presso l'Università della Calabria , ha inquadrato la non semplice situazione inerente il controllo della spesa sui territori e il conseguente collegamento tra la ...

Di Maio : 'Fondi europei? L'Italia dà più di quel che riceve' : Milano - 'Se Francia e Germania pensano di minacciare L'Italia sulla ripartizione dei fondi europei allora dobbiamo dire una cosa: quelli sono soldi degli Italiani perché noi ne diamo più di quelli ...

Di Maio : “Fondi europei? Francia e Germania non ci minaccino. L’Italia dà più di quel che riceve” : «Se Francia e Germania pensano di minacciare L’Italia sulla ripartizione dei fondi europei allora dobbiamo dire una cosa: quelli sono soldi degli Italiani perché noi ne diamo più di quelli che riceviamo». ...

Francia e Germania : i Fondi Europei solo a chi rispetta il Patto di stabilità : Lo scrive scrive Spiegel online citando un documento concordato dai due ministri delle finanze Le Maire e Scholz. I fondi del bilancio, che dovrebbe avere l’obiettivo di stabilizzare le economie in caso di crisi, andrebbero ad esclusivo beneficio degli Stati che rispettano le regole della ‘governance' economica comprese quelle di bilancio...

Tav - la Ue : «Taglio ai Fondi Europei se l'opera è in ritardo» : ... su asse Torino-Trieste il 70% del Pil Una bordata alle perplessità del fronte no Tav e quindi degli alleati di Governo del Movimento 5 Stelle arriva dal sottosegretario all'Economia Massimo ...

La voce della Politica Fondi Europei - Lezzi : 'Spesi malissimo - serve coordinamento' : "I Fondi Europei sono stati spesi malissimo, in maniera irresponsabile e negligente, tanto che il divario tra Nord e Sud è aumentato. Questo rapporto lo evidenzia, anche se ho visto qualcuno in questa ...

Perché la pericolosità del governo si spiega bene con i Fondi Europei rifiutati : Roma. Mentre l’Italia è flagellata – da nord a sud, dal Veneto alla Sicilia – con morti e distruzione a causa del maltempo e della fragilità del territorio, non si sa come reagire alla notizia della rinuncia da parte del nuovo governo dei fondi europei contro il dissesto idrogeologico. L’unica spieg

«Fondi Europei a rischio per chi non rispetta il Patto di stabilità» : Lo ha detto Nicola De Michelis, Capo di Gabinetto del Commissario europeo per la Politica regionale ed urbana, Corina