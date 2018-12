Fiorentina | nel calciomercato di gennaio si muoverà con prudenza | Diawara primo obiettivo

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Pink Sport Time dovrà essere rigiocata! L’arbitro ammette l’errore nel suo referto : Novità importanti sul fronte Fiorentina Women’s FC. La FIGC ha disposto infatti l’annullamento e la ripetizione della partita disputata il 5 dicembre tra le viola e il Pink Sport Time, al “Gino Bozzi” di Firenze, valida come recupero della terza giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il motivo è il seguente: nel referto arbitrale il direttore di gara ha inserito un supplemento in cui si ammette ...

Fiorentina - scoppia un caso nelle ultime ore : ecco cos’è successo : Si sta giocando la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante. Alle 15 sono scese in campo Fiorentina ed Empoli, una partita sentitissima e che ha regalato gol, spettacolo ed emozioni. Vantaggio della squadra di Iachini grazie alla rete di Krunic, poi reazione dei padroni di casa che ribaltano tutto con Mirallas, Simeone e Dabo, tre punti d’oro per la squadra viola che permette di rifiatare anche al tecnico Pioli, ...

Calciomercato Empoli - Di Lorenzo nel mirino della Fiorentina : Empoli - Potrebbe presto scatenarsi una vera e propria asta di mercato per Giovanni Di Lorenzo . Corvino lo ha visto da vicino in diverse circostanze: conosce bene il giocatore e l'agente Mario ...

Fiorentina - alta tensione : scoppia un caso nelle ultime ore : Sono ore calde in casa Fiorentina, dopo un ottimo inizio di stagione la squadra di Stefano Pioli è in evidente calo, la vittoria manca addirittura da 8 giornate e la squadra sta perdendo posizioni su posizioni. La classifica adesso fa paura, la zona retrocessione non è lontanissima, sono infatti 8 i punti di vantaggio sul Bologna, distacco che non può essere tranquillizzante e nel prossimo match scontro contro l’Empoli, in una ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Pink Bari 6-2 - le viola dilagano nella ripresa : Successo della Fiorentina di Antonio Cincotta al “Gino Bozzi” di Firenze nel recupero della terza giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Le viola hanno superato con un secco 6-2 il Pink Bari e si sono portate -2 dal Milan capolista, sempre in terza posizione alle spalle delle rossonere e della Juventus (a -1 dalle leader). La compagine di Roberto D’Erminio invece resta in coda alla graduatoria insieme ...

Fiorentina-Juve nel ricordo di Astori : Chiellini lascia un mazzo di fiori sotto la Fiesole. VIDEO : Fiorentina-Juventus nel ricordo di Davide Astori. Nel pre-partita del Franchi, il capitano bianconero Giorgio Chiellini ha lasciato sotto la Curva Fiesole un mazzo di fiori con la scritta #DA13, ...

Fiorentina - maglia speciale contro la Juventus : l’omaggio dei viola a Nelson Mandela : La Fiorentina e la sua maglia in onore di Nelson Mandela contro la Juventus: ecco lo speciale tributo dei viola allo storico personaggio sudafricano In vista dell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A, in cui la Fiorentina incontrerà la Juventus, i viola hanno deciso di indossare una maglia speciale. All’Artemio Franchi di Firenze, la squadra di Pioli scenderà in campo con la solita t-shirt viola sul cui lato ...

CR7 mette la Fiorentina nel mirino : la Juventus non vuole smettere di volare : TORINO - Dopo il Bentegodi di Verona, il Tardini di Parma, lo Stirpe di Frosinone, il Friuli di Udine il Castellani di Empoli e San Siro , Cristiano Ronaldo è pronto a prendersi anche il Franchi di ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Juventus-Sassuolo - il Milan va a Roma - derby Florentia-Fiorentina nel nono turno : E’ tempo di nono turno, è tempo di Serie A di Calcio femminile. Domani si torna sul rettangolo verde del “Pallone in rosa” e i match di un certo livello non mancheranno, guardando con attenzione ai piani alti. Il menù prevede il confronto, a Vinovo (ore 14.30), tra Juventus-Sassuolo. Considerarlo il big match della giornata non è certo un’eresia visto che si confrontano la seconda e la quarta del campionato. La formazione ...

Serie A Fiorentina - Chiesa mette la Juve nel mirino : Al Franchi, che viaggia verso il sold out,, infatti, arriverà la corazzata Juventus LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE ODIERNA DEL CORRIERE DELLO SPORT-STADIO Tutto sulla Fiorentina Classifica ...

Calciomercato Fiorentina - idee Sansone - Zeneli - Markovic : FIRENZE - Con il mercato in avvicinamento, la Fiorentina inizia a vagliare in maniera più approfondita le idee. Da qui all'apertura delle trattative, intanto, si attendono risposte da chi potrebbe ...

Fiorentina - Astori entra nella Hall of Fame : Serata speciale in casa Fiorentina , che oggi ha celebrato l'ingresso di Davide Astori nella Hall of Fame viola. L'evento, giunto alla VII edizione, si è svolto all'auditorium Cosimo Ridolfi di ...

Fiorentina - Davide Astori entra nella Hall of Fame del club : Il capitano della Fiorentina Davide Astori scomparso improvvisamente a soli 31 anni lo scorso 4 marzo mentre era in ritiro con la propria squadra a Udine da questa sera è entrato a far parte della ...

Astori nella Hall of fame della Fiorentina : L'iniziativa è organizzata dal Museo Fiorentina e dal club viola e si svolge fra gli altri col patrocinio di Regione Toscana, CONI, Fiorentini nel Mondo, Comune di Firenze, Città Metropolitana di ...