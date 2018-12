Fiorentina | i tifosi non dimenticano | Giustizia per Beatrice

Simeone - gol ed esultanza polemica che zittisce i tifosi della Fiorentina : dopo lo sfogo arrivano le scuese del Cholito : dopo aver segnato il gol decisivo per il successo sull’Empoli, Simeone ha esultato zittendo i tifosi della Fiorentina: dopo lo sfogo nel post partita sono arrivate le scuse del Cholito A secco di gol in casa dal 26 agosto, con la Fiorentina che non vinceva da ben 8 partite, il gol del vantaggio sull’Empoli firmato da Simeone ha avuto un sapore a dir poco liberatorio. Specialmente per il centravanti argentino che si è scrollato ...

Fiorentina - Simeone e quel dito ai tifosi. Pioli s'arrabbia - lui si scusa : "Ho sbagliato" : Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina. Getty La fine di un incubo. L'esultanza del Cholito è quella di chi si è liberato di un macigno enorme. L'incornata che tradisce Provedel rilancia la ...

Fiorentina - il dietrofront di Simeone : “Chiedo scusa ai tifosi - spero sia la fine dell’incubo” : Giovanni Simeone ha realizzato il secondo gol consecutivo nella partita di oggi contro l’Empoli, tornando a segnare al “Franchi” dopo la prima giornata. Dopo il gol, l’argentino si è lasciato andare a un’esultanza polemica portando l’indice davanti alla bocca, come a voler zittire i tifosi. Nel dopo gara, però, sono arrivate le scuse puntuali ai microfoni di Sky Sport: “Voglio chiedere scusa per la ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Momento delicato - i tifosi ci aiuteranno» : FIRENZE - "La Fiorentina ha tifosi molto passionali. Quando hai molta passione per la tua squadra pretendi il massimo e ti auguri che le cose vadano sempre nel modo migliore" . Il tecnico della ...

Fiorentina - giocatori sotto la curva a salutare : i tifosi non gradiscono : I giocatori della Fiorentina pareggiano in extremis col Sassuolo dopo che erano sotto di due gol. Alla fine riescono a fare l'impresa di agguantare in pieno recupero il pari, così vanno sotto la curva ...

Fiorentina-Juventus - la risposta dei tifosi bianconeri alle scritte su Scirea e sull’Heysel [VIDEO] : La partita tra Fiorentina e Juventus è molto sentita da entrambe le tifoserie e, come purtroppo si è avuto modo di vedere nel pre partita, alcune volte si può eccedere e cadere nell’orrido, andando a toccare veri e propri tasti dolenti per intere famiglie che hanno subito delle disgrazie. Ovviamente non tutta la tifoseria viola può essere ritenuta responsabile delle scritte inneggianti all’Heysel o delle ingiurie nei confronti ...

Roma - giocatori e Pallotta contestati dai tifosi dopo il pari con la Fiorentina : Roma contestata dai suoi tifosi nella stazione Fiorentina di Campo di Marte, da dove la squadra è ripartita in treno verso la capitale. Prima di salire sul vagone riservato, infatti, giocatori...

Roma - contestati dai tifosi squadra e Pallotta dopo il pari con la Fiorentina : Roma contestata dai suoi tifosi nella stazione Fiorentina di Campo di Marte, da dove la squadra è ripartita in treno verso la capitale. Prima di salire sul vagone riservato, infatti, giocatori...

Roma - tifosi furiosi : squadra e Pallotta contestati dopo il pari con la Fiorentina : Roma contestata dai suoi tifosi nella stazione Fiorentina di Campo di Marte, da dove la squadra è ripartita in treno verso la capitale. Prima di salire sul vagone riservato, infatti, giocatori e ...

Fiorentina-Roma : 2500 tifosi giallorossi : ANSA, - FIRENZE, 2 NOV - Settore ospiti tutto esaurito allo stadio Franchi di Firenze per il match Fiorentina-Roma che si giocherà domani alle 18. Oltre ai 2.500 supporter che troveranno posto nel '...

Fiorentina-Cagliari - l’Astori day : la famiglia in tribuna - tifosi e calciatori preparano una giornata speciale : Fiorentina-Cagliari nel segno di Davide Astori, la famiglia dell’ex calciatore viola sarà presente al Franchi Fiorentina-Cagliari sarà l’Astori day. Al Franchi scenderanno infatti in campo nel weekend le due squadre più importanti della carriera del povero Davide, deceduto durante quel maledetto ritiro in quel di Udine. Fiorentina e Cagliari intendono onorare la memoria di Astori, alla presenza della famiglia che sarà al ...

Fiorentina : iniziativa dei tifosi per Astori - coreografia speciale e targa per la famiglia : MORTE Astori- Una coreografia speciale ed una targa da consegnare ai familiari di Davide Astori invitati allo stadio dalla Fiorentina: la stanno preparando i club della curva Fiesole per domenica al Franchi, dove arriverà il Cagliari, due delle squadre che più hanno segnato la carriera del difensore morto lo scorso 4 marzo in un albergo a Udine poche ore prima della partita tra Udinese e Fiorentina. Ad annunciare le iniziative che stanno ...