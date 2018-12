Fiorella Mannoia | al via il ' Personale' tour | album | biglietti | date e tutte le info

Personale è il nuovo album di Fiorella Mannoia con tour al via da maggio : info biglietti in prevendita : Il nuovo album di Fiorella Mannoia è Personale. La tournée partirà immediatamente dopo il rilascio del disco e con biglietti in prevendita dal 19 dicembre mentre i punti vendita saranno attrezzati a partire dal 22 dicembre. Il progetto è stato annunciato sulla pagina ufficiale dell'artista che anticipa anche le date del tour che sono state decise per portare Personale in giro per l'Italia. I biglietti saranno consegnati secondo le ...

Scaletta del concerto di Fiorella Mannoia all’Arena di Verona in tv e streaming il 15 dicembre : Il concerto di Fiorella Mannoia all'Arena di Verona torna in tv dopo la prima messa in onda del mese di agosto con la quale i telespettatori avevano potuto rivivere le emozioni del live che l'artista romana ha tenuto nell'ambito del tour organizzato per il supporto di Combattente. Lo spettacolo sarà quindi una nuova occasione per assistere allo spettacolo che l'artista ha pensato di portare nella prestigiosa cornice dell'anfiteatro ...