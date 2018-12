FINANZA Lega-M5s | all' Italia conviene riscrivere il contratto

ilsussidiario

: Oggi su Rep: ???? Lega, ora la Finanza indaga sui dipendenti pagati in nero - repubblica : Oggi su Rep: ???? Lega, ora la Finanza indaga sui dipendenti pagati in nero - lucillalilla : RT @Felice60072800: C'è un nuovo filone di indagine sui conti della Lega: è un lavoro scrupoloso che la Guardia di Finanza sta portando av… - flaviotralbero : RT @Felice60072800: C'è un nuovo filone di indagine sui conti della Lega: è un lavoro scrupoloso che la Guardia di Finanza sta portando av… -

(Di martedì 18 dicembre 2018)e M5s avrebbero bisogno di rivedere le proprie priorità per non perdere voti e per far sì che non ci sia un forte rallentamento del Pil