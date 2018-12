Finale Mondiale per Club calcio 2018 | Al Ain-Real Madrid Kashima Data | programma | orario

Calcio - Mondiale per Club 2018 : Al-Ain - clamorosa impresa! Sconfigge il River Plate e vola in Finale. Domani il Real Madrid : Succede l’incredibile al Mondiale per Club 2018 di Calcio: l’Al Ain si è qualificato per la finale Sconfiggendo il River Plate ai calci di rigore per 7-6 (2-2 dopo i tempi supplementari). La formazione degli Emirati Arabi Uniti, padrona di casa, ha compiuto un’autentica impresa mandando al tappeto i Campioni del Sudamerica che appena nove giorni fa avevano conquistato la Copa Libertadores nel tesissimo atto conclusivo contro il ...

Mondiale per Club - clamorosa debacle del River Plate : l’Al Ain vince ai rigori e si prende la Finale : Dopo un 2-2 pirotecnico, l’Al Ain supera ai calci di rigore il River Plate e si guadagna il pass per la finale del Mondiale per Club Clamoroso quanto successo nella prima semifinale del Mondiale per Club 2018, in corso di svolgimento negli Emirati Arabi Uniti. I padroni di casa dell’Al Ain infatti hanno superato ai calci di rigore il River Plate, staccando il pass per la finalissima. AFP/LaPresse Un risultato davvero ...

Kashima Antlers-Real Madrid - le quote della semiFinale del Mondiale per Club : tutto pronto per le semifinali del Mondiale per Club 2018 , che decreteranno le due formazioni in campo allo Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi per la finalissima di sabato. Oggi il River Plate ...

River Plate-Al Ain - semiFinale inedita al mondiale per club : River Plate-Al Ain è la prima semifinale del mondiale per club, di scena negli Emirati Arabi uniti per la seconda edizione consecutiva, e vedrà impegnati i padroni di casa contro i freschi vincitori dell’ultima libertadores.I campioni nazionali dell’Al Ain e gli argentini del River non si sono mai incontrati in gare ufficiali e bagnano il loro esordio nella manifestazione con uno scontro inedito.L’incontro si disputerà in ...

Qatar 2022 - presentato lo stadio che ospiterà la Finale del Mondiale [FOTO] : Mondiale Qatar 2022, è stato presentato alla presenza dello sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, lo stadio che ospiterà la finalissima Gli organizzatori del Mondiale di Qatar 2022, alla presenza dello sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, hanno svelato design e progetto dell’impianto dove si disputerà la finale della competizione, uno stadio nuovo di zecca costruito proprio per l’occasione. Con 80mila posti, il Lusail Stadium sarà la ...

Mondiale Club : Al Ain in semiFinale : ANSA, - ROMA, 15 DIC - Sarà l'Al Ain, squadra degli Emirati Arabi, a sfidare il River Plate nella seconda semifinale del Mondiale per Club. Nella partita dei quarti giocata nell'Hazza Bin Zayed ...

Mondiale Club : Al Ain in semiFinale : ANSA, - ROMA, 15 DIC - Sarà l'Al Ain, squadra degli Emirati Arabi, a sfidare il River Plate nella seconda semifinale del Mondiale per Club. Nella partita dei quarti giocata nell'Hazza Bin Zayed ...

Mondiale per club 2018 - i Kashima Antlers sfideranno il Real Madrid in semiFinale : La cronaca del match Tanti gol e parecchie emozioni nel match tra Kashima Antlers e Chivas de Guadalajara che ha regalato ai giapponesi la possibilità di sfidare i campionissimi del Real Madrid. 3-2 ...

Mondiale per club : i Kashima Antlers vincono col Chivas ed affronteranno il Real Madrid in semiFinale : Mondiale per club, saranno i Kashima Antlers gli avversari dei campioni d’Europa del Real Madrid in semifinale I giapponesi del Kashima Antlers si qualificano per la semifinale del Mondiale per club, in corso ad Abu Dhabi. Il club nipponico si impone per 3-2 sui messicani del Chivas di Guadalajara. In semifinale i nipponici sfideranno mercoledì prossimo i campioni d’Europa del Real Madrid. (Spr/AdnKronos)L'articolo Mondiale per ...

Mondiale per club - i giapponesi del Kashima volano in semiFinale : I giapponesi del Kashima Antlers si qualificano per la semifinale del Mondiale per club, in corso ad Abu Dhabi. Il club nipponico si impone per 3-2 sui messicani del Chivas di Guadalajara. In ...

Calcio - Mondiale per club 2018 - Kashima Antlers-Guadalajara 3-2 : i giapponesi affronteranno il Real Madrid in semiFinale : Il primo quarto di finale del Mondiale per club di Calcio ha visto i giapponesi del Kashima Antlers battere 3-2 i messicani del Chivas di Guadalajara. Il club campione d’Asia è riuscito ad avere la meglio in rimonta, con un’ottima gara nel secondo tempo e a regalarsi così la possibilità di affrontare il Real Madrid in semifinale. Alle 17.30 si svolgerà invece la sfida tra i padroni di casa dell’Al-Ain e i tunisini dell’Espérance, con la ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018 - batterie 14 dicembre. Che belle le staffette azzurre! Musso in Finale nei 400 stile - Quadarella out : La notte italiana è sempre dolce per gli appassionati italiani di Nuoto che si godono un’altra bella sessione di batterie per i colori azzurri con una sola, piccola peraltro, macchia che porta il nome di Simona Quadarella che fallisce l’ingresso nella finale dei 400 stile libero, dove però l’Italia sarà rappresentata da Erica Musso. Molto bene le due staffette maschili, la 4×50 e 4×200 stile libero che lanciano ...

Nuoto - Quadarella e Panziera oggi in Finale mondiale : ...35 nei 50 stile libero, la gara che Caeleb Dressel, 20.62, dovrebbe dominare: il fenomenale americano vorrebbe vincere il suo primo oro individuale ad Hangzhou, dopo i due, con record del mondo, che ...

Mondiale per club - oggi il via. Real Madrid-River Plate Finale scontata? : Real Madrid campione del mondo: un'altra notte da... galattici PARTECIPANTI - Al-Ain e Team Wellington si sfidano in una gara ad eliminazione diretta per accedere al secondo turno, dove incontreranno ...