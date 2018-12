Fiction ULTIMO | CACCIA AI NARCOS | anticipazioni 19 e 20 dicembre su Canale 5

tvsoap

(Di martedì 18 dicembre 2018)Una delledi maggior successo di5 sta tornando sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset, in forma di miniserie. Ecco dunque il comunicato ufficiale riguardante le nuove puntate di, il colonnello dei Carabinieri artefice di clamorose operazioni investigative a partire dalla cattura di Totò Riina, come sempre interpretato da Raoul Bova, torna con una nuova miniserie dal titolo “ai” il 19 e il 20in prima serata su5.Prodotto da Taodue Film per Mediaset, in questo nuovo capitolosarà alle prese con i due gruppi criminali più potenti e feroci del mondo uniti nel business del traffico di cocaina proveniente dal Sudamerica. Conripercorreremo il percorso che porta la droga di origine colombiana nei porti italiani ad opera dei cartelli messicani che sono in affari con la ‘ndrangheta calabrese, ...