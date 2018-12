Festa di fine anno alla libreria Pagina 348

romadailynews

(Di martedì 18 dicembre 2018) Nonostante il momento di crisi, dovutomancata partecipazionecampagna scolastica, la348 non ha voluto rinunciare a brindare con amici, clienti e scrittori, e sabato 15 dicembre, per il sestoconsecutivo,si è svolta ladial teatro della parrocchia Spirito Santo.Dal compimento dei vent’anni di attività della, nel 2012, questo evento è divenuto ormai un appuntamento fisso per autori e lettori che desiderano mettere al centro del festeggiamento “libri”.Ladella famiglia Guerra è un punto di riferimento consolidato non solo per gli abitanti del quartiere, ma anche per chi conosce le innumerevoli iniziative e vuole prenderne parte.Da348, infatti, non si acquistano solo libri, musica e film ma se ne parla. Gli appuntamenti settimanali per le presentazioni dei libri con gli autori sono irrinunciabili. Puoi ...