Ferro | evitare a nostri militari umiliazione rifacimento strade Capitale

(Di martedì 18 dicembre 2018) Roma – “L’emendamento alla manovra che prevede di inviare a Roma il Genio Militare per risolvere il problema del manto stradale oltre ad essere una decisione senza senso e che umilia iuomini e le nostre donne in divisa, smentisce di fatto quanto sostenuto dallo stesso Beppe Grillo che in un video divenuto virale anche per la sua comicita’ e la sua assurdita’, solo 5 mesi fa raccontava come nellanon ci fosse un vero problema buche”. Lo dichiara Wanda, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Difesa.“Oggi- conclude il deputato di Fdi- per risolvere questo problema che per il leader grillino solo poco tempo fa non esisteva o che evidentemente e’ sopraggiunto ora con la Raggi sindaco, si vuole addirittura scomodare l’Esercito italiano che, lo ricordiamo, ha si’ tra i suoi compiti ...