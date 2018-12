Fabrizio Corona | rivelazioni bomba sul suo giornale | il retroscena su Belen

Asia Argento batte Fabrizio Corona 1 a 0 : A futura memoria, ricordiamo che con Fabrizio per un battito di ali era stata la sua ragazza? Compagna? Fidanzata? Vabbè erano stati insieme per qualche giorno. Tempo di tre o quattro trasmissioni, di ...

Fabrizio Corona ecco come mi ha lasciato Asia Argento : Fabrizio Corona è stato ospite a “Non è l’Arena “di Massimo Giletti ha parlato a lungo, anche della sua breve ma intensa relazione con Asia Argento rispondendo, una volta per tutte, a tutti quelli che hanno pensato che i due si siano messi d’accordo (tra interviste in tv e gossip sui magazine rosa) per avere un beneficio economico ed un ritrovo di immagine. Corona ha affermato che quella a tutti gli effetti, a suo dire, sembra una ...

Fabrizio Corona E ASIA ARGENTO/ L'attrice si sbottona : 'È finita sul nascere - troppo interesse mediatico' : FABRIZIO CORONA ha lanciato proprio il suo giornale online: CORONA Magazine. Sul primo numero, torna a parlare di Belen Rodriguez ed anche di ASIA ARGENTO.

Fabrizio Corona e Asia Argento/ Dandolo accusa : 'Caro Furbizio - perché lei ha invece parlato del contratto?' : Fabrizio Corona ha lanciato proprio il suo giornale online: Corona Magazine. Sul primo numero, torna a parlare di Belen Rodriguez ed anche di Asia Argento.

Fabrizio Corona - da Massimo Giletti - ha mostrato il messaggio con cui Asia Argento lo ha lasciato. (FOTO) : Fabrizio Corona, ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena, ha parlato del chiacchierato accordo di fidanzamento fra lui ed Asia Argento (che ha rivelato essere una fake news): “Ma quale contratto. La storia... L'articolo Fabrizio Corona,da Massimo Giletti,ha mostrato il messaggio con cui Asia Argento lo ha lasciato. (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fabrizio Corona : "Belen Rodriguez è la donna più amata dello spettacolo italiano soprattutto grazie a me" : Fabrizio Corona ha lanciato ufficialmente il suo nuovo progetto editoriale, un magazine disponibile sul web chiamato The King - Corona Magazine.L'ex agente fotografico, ovviamente, ha fatto le cose "in grande", lanciando il primo numero del suo nuovo giornale con una serie di dichiarazioni-bomba su Belen Rodriguez, sulla sua ultima "fiamma", Asia Argento, e anche su Ilary Blasi, la conduttrice del Grande Fratello Vip 3 con cui Corona ha ...

Asia Argento guarda oltre il #MeToo e Fabrizio Corona : "Ho altre battaglie da fare" : Per Asia Argento il #MeToo è acqua passata. Lo dice chiaramente in un'intervista su Maxim. L'attrice parla del movimento e degli strascichi che ha avuto: "Mi ha insegnato che ci sono altre battaglie da fare in questo momento per la mia sopravvivenza. E che io, che mi sono sempre sentita una guerriera, non sono niente e che, lo sapevo, non ho alcun potere. La mia parola lo ha avuto, forse, ma tutto questo mi ha insegnato che ci sono altre ...

Non è l'arena - Fabrizio Corona e i suoi tre 'amici normalissimi' : gelo in studio - ecco la loro foto : A Non è l'arena di Massimo Giletti , nella puntata di domenica 16 dicembre, come è noto è stato trasmesso il chiacchieratissimo servizio di Fabrizio Corona dal boschetto di Rogoredo, la piazza di ...

Fabrizio Corona/ "Belen? Famosa grazie a me!" : frecciatina ad Asia Argento "50mila euro per parlare di noi…" : Fabrizio Corona ha lanciato proprio il suo giornale online: Corona Magazine. Sul primo numero, torna a parlare di Belen Rodriguez ed anche di Asia Argento.

Fabrizio Corona : 'Asia ha preso oltre 50 mila euro per parlare di noi' : Fabrizio Corona ne ha combinata un'altra delle sue. Oggi, lunedì 17 dicembre, è online il nuovo Magazine dedicato alla sua vita. Uno tra i primi articoli riguarda le sue ex fidanzate. L'ex paparazzo ha, infatti, parlato di Belen Rodriguez, un accenno su Nina Moric e poi, non ha potuto fare a meno, di trattare del caso del momento, ovvero la fine della relazione con Asia Argento. In merito a questo argomento, Corona ha spiegato che l'attrice ...

Fabrizio Corona racconta : 'Asia mi ha lasciato con una canzone - è stata geniale' : Nel corso della puntata di "Non è l'Arena", programma condotto da Massimo Giletti, Fabrizio Corona ha raccontato la verità su come lo ha lasciato Asia Argento: l'attrice gli ha inviato un messaggio con scritto "addio" e un video di una canzone dell'artista italiano Piero Ciampi. Le parole incastonate tra quelle note lasciavano intendere chiaramente le intenzioni della donna, ovvero, quelle di interrompere il rapporto. Corona è rimasto spiazzato ...

Fabrizio Corona pensa a Belen e parla di Asia Argento : Belen Rodriguez ancora nei pensieri di Fabrizio Corona Fabrizio Corona continua a pensare a Belen Rodriguez. Il loro amore da copertina continua ad essere una delle pagine più ricordate del gossip. Il re dei paparazzi nel numero in uscita oggi del suo magazine online, ha parlato della modella argentina. “Quando si è messa con me era una semplice ragazza argentina che cercava spazietti in tv […] Ora è la donna più amata dello ...

Bomba Fabrizio Corona - pubblica sms con Asia : "Ha guadagnato 50mila euro dalla storia" : L'ex re dei paparazzi pubblica gli ultimi messaggi che si è scambiato con l'attrice romana. I due si sono lasciati venti...