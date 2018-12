F1 | Mick Schumacher disegna il proprio futuro | Helmut Marko però lo snobba

SOPHIA FLOERSCH : "GLI ANGELI MI HANNO SALVATO LA VITA"/ Dopo incidente in F3 "Mick Schumacher mi ha sostenuta" : SOPHIA Florsch è guarita Dopo l'incidente dello scorso novembre, è stata operata alle vertebre e vuole tornare a correre ecco cosa ha detto

Formula 1 - Berger non ha dubbi : 'Mick Schumacher sarà un pilota della Ferrari' : Parlando ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Gerhard Berger ha analizzato la situazione di mercato inerente a Mick Schumacher, sottolineando come il tedesco sia vicinissimo all'ingresso in Ferrari Driver Academy. La Scuderia di Maranello,...

F1 - Berger svela il futuro di Mick Schumacher : “mi ha impressionato - vi dico che macchina guiderà tra 2 anni” : Presente alla cerimonia dei Volanti 2018 e dei Caschi di Autosprint, Berger si è soffermato sul futuro di Mick Schumacher Un titolo di campione europeo di F3 già in tasca e un futuro in F2 già delineato, grazie al Team Prema. Mick Schumacher corre a grande velocità verso la Formula 1, compiendo sapientemente ogni passo e ragionando insieme al proprio entourage quale percorso seguire per non affrettare i tempi rischiando di bruciarsi. ...

F1 – Duello Ferrari-Mercedes per Mick Schumacher : il figlio di Michael però - sembra aver ‘già deciso’ : Ferrari e Mercedes si contendono Mick Schumacher: il percorso nei motori del figlio di Michael però, parla chiaro Mick Schumacher ha un futuro in F1. Ma con quale scuderia? Talento interessante, gran potenziale e un cognome importante, rendono il figlio del grande Michael Scumacher uno dei profili che ogni scuderia vorrebbe avere nella propria ‘cantera’. Il titolo europeo vinto in Formula 3 ha fugato ogni dubbio restante sulle sue qualità, ...

Ferrari e Mercedes si contendono Mick Schumacher? La sfida per il figlio d’arte che preferisce Maranello : Ferrari e Mercedes si stanno contendendo Mick Schumacher. Le due grandi scuderie, infatti, starebbero duellando per assicurarsi le prestazioni del figlio d’arte che quest’anno ha vinto il Campionato Europeo di Formula 3 e che il prossimo anno correrà in F2. Si tratterebbe di una contesa non pianificata fino a qualche settimana fa ma il rendimento eccezionale del giovane tedesco ha messo sull’attenti i due team più ...

Il boss Mercedes Toto Wolff ha espresso chiaramente il suo interesse verso Mick Schumacher, neo-campione European F3 che nel 2019 passerà in Formula 2. "Sarà un'opportunità per osservare da vicino come funzionano le cose in F1", ha detto il giovane tedesco. Quando il prossimo anno sarà regolarmente nel paddock, c'è da scommettere che i top

F1 - Wolff chiama Mick Schumacher in Mercedes : “forse un giorno potrebbe correre con noi…” : Il team principal della Mercedes ha parlato alla cerimonia di premiazione della FIA, paventando la possibilità che un giorno Mick Schumacher corra per la propria scuderia Un titolo europeo di F3 già in tasca, così come un sedile per la prossima Formula 2. Mick Schumacher va di fretta, proseguendo nel suo percorso verso la Formula 1, unico grande obiettivo della sua giovane carriera. AFP/LaPresse I requisiti ci sono tutti, gli occhi dei big ...

Schumacher e Todt - amici per sempre. E Nicolas può portare Mick in F1 : Jean ha confermato di aver guardato al fianco di Michael il Gp del Brasile. Da lì ad immaginare reazioni da parte di Schumi ci vorrebbe tanta, troppo malinconica fantasia

Giancarlo Fisichella dedica un pensiero a Michael Schumacher : “Gli vorrei raccontare ciò che sta facendo suo figlio Mick” : Quel 29 dicembre del 2013 è scolpito nella mente di tutti gli appassionati di Formula Uno e dei tifosi di Michael Schumacher. Il Kaiser, campione assoluto della massima categoria dell’automobilismo, dopo l’incidente sulle nevi di Meribel (Francia) continua strenuamente la sua lotta per la sopravvivenza. Un combattente il tedesco che anche in questa circostanza non vuol mollare. A rendere omaggio alla sua memoria uno dei suoi ...

F1 - Ferrari e Mercedes già a caccia di… Mick Schumacher - c’è un dettaglio che però favorisce il Cavallino : Il giovane pilota tedesco è seguito da Ferrari e Mercedes, i due top team proveranno nella prossima stagione a metterlo sotto contratto per il futuro Il futuro è nelle sue mani, la Formula 1 lo aspetta, magari addirittura nel 2020. Mick Schumacher corre veloce, vince e fa sognare con quel carattere schivo e il piede pesante. Photo4 / LaPresse Il successo nel campionato europeo di Formula 3 ha acceso definitivamente i riflettori su di lui, ...

F2 – Test di Abu Dhabi : Mick Schumacher già incanta - il tedesco chiude al secondo posto dietro Correa : Il campione europeo di F3 ha chiuso la seconda giornata dei Test di Abu Dhabi al secondo posto, preceduto solo dallo statunitense Correa Dopo una prima giornata complicata, Mick Schumacher comincia a prendere confidenza con la Formula 2. Il pilota tedesco chiude infatti il secondo giorno di Test ad Abu Dhabi al secondo posto, dietro solo allo statunitense Correa. Il pilota del team Prema ferma il cronometro sull’1:50.166, poco più di ...

Mick Schumacher e il padre Michael/ "Paragoni? Non ho paura. Ecco la più grande lezione che mi ha dato" - IlSussidiario.net : Mick Schumacher e il padre Michael: "La più grande lezione che mi ha insegnato". Le ultime notizie sul figlio del campione di Formula 1

Dai consigli di Michael al sogno F1 - Mick Schumacher si racconta : “ho chiesto io a papà di cominciare - mi ispiro a lui” : Il giovane pilota tedesco ha confessato i propri obiettivi e svelato il sogno custodito nel proprio cassetto, cioè quello di arrivare in Formula 1 La vittoria del campionato Europeo di Formula 3, il passaggio in Formula 2 e il sogno di approdare in Formula 1. Mick Schumacher va di fretta, provando a ripercorrere le orme di papà Michael senza essere schiacciato dalla sua ingombrante fama. AFP/LaPresse Il giovane tedesco si prepara ad ...

F2 - Mick Schumacher in pista : 'E' incredibile' : YAS MARINA - Primi test in F2 per Mick Schumacher, che dalla prossima stagione correrà con la Prema, la stessa scuderia con cui ha conquistato il titolo europeo in F3. Il figlio di Michael è sceso in ...