Europee | Le Pen punta su ' baby capolista'

Nel Pd si cerca di trovare una linea condivisa pensando alle Europee : Ma nel partito Zingaretti, uno dei candidati alla segreteria è costretto a stoppare le indiscrezioni di un possibile listone unico della sinistra per dialogare con i 5 Stelle. Gli fa eco anche Martina ...

Europee - Fleres : "Pensiamo ai programmi e non alle liste" : Un cartello unitario Miccichè-Musumeci in vista delle elezioni Europee. L'idea venuta fuori nel corso di una riunione vede intervenire Salvo Fleres

Elezioni Europee 2019 - sondaggi : in Francia il partito di Marine Le Pen supera quello del presidente Macron : È testa a testa in Francia nelle intenzioni di voto per le Elezioni europee del prossimo maggio tra il Rassemblement national e La République en marche, con il partito di Marine Le Pen in vantaggio rispetto a quello del presidente Emmanuel Macron. Secondo un sondaggio Elabe condotto per Bfmtv, il RN di Le Pen, alleata del vicepremier Matteo Salvini, raccoglie il 20% del consenso, con un aumento dello 0,5% rispetto a maggio scorso, contro il ...

Elezioni Europee - Macron superato da Le Pen : è la prima volta : Le Elezioni europee potrebbero rovinare i piani e ridimensionare fortemente l'agenda politica del capo di Stato della seconda economia dell' Eurozona Ricevi aggiornamenti su Elezioni europee Lasciaci ...

Elezioni Europee - Salvini potrebbe candidarsi alla guida della Commissione : “Ci penso” : Salvini non ha scartato l'ipotesi di una sua candidatura alle europee, come candidato populista alla presidenza della Commissione: "È vero, amici di vari paesi europei me lo stanno chiedendo, me lo stanno proponendo. Fa piacere vedano in me un punto di riferimento per la difesa dei popoli, anche fuori dall'Italia. Maggio è ancora lontano".Continua a leggere

Europee - Juncker : “Orbán esca dal partito se non rispetta nostri valori”. Fonti Ppe : “La maggioranza di noi la pensa così” : In campagna elettorale le parole, soprattutto quando sono riferite agli alleati, pesano. E pesano anche quelle di Jean-Claude Juncker, presidente uscente della Commissione europea che, in un’intervista rilasciata al quotidiano francese Le Monde, ha attaccato il compagno tra i Popolari europei, Viktor Orbán, invitandolo a rispettare i valori e gli ideali del principale gruppo politico del Parlamento europeo. “Anche se rispetto ...