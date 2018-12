Estorsioni per favorire i casalesi | perquisizioni e arresti affiliati al clan di camorra

Estorsioni per favorire clan Casalesi - arrestate 7 persone a Trieste : Costringevano professionisti e imprenditori, attraverso minacce e intimidazioni , a rinunciare a ingenti crediti, per favorire gli interessi del clan camorristico dei Casalesi . Con l'accusa di ...

Estorsioni - operazione Dia : 7 arresti : 7.19 La DIA di Trieste,con quelle di Napoli, Milano, Padova e Bologna,e con la Guardia di Finanza del capoluogo giuliano, sta eseguendo 7 ordini di custodia cautelare nei confronti di persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Costringevano professionisti e imprenditori italiani e stranieri, con minacce e intimidazioni, a rinunciare a ingenti crediti per favorire gli interessi del clan camorristico "Casalesi". In corso ...

Mafia - dalle Estorsioni a tappeto agli omicidi per scalare le gerarchie : “Così i clan Moretti e Sinesi opprimevano Foggia” : Avevano le mani pasta nei “gangli vitali” del tessuto sociale, aggredito in maniera “parassitaria”. Chiedevano il pizzo a tappeto, dalle agenzie funebri che dovevano versare 50 euro per ogni funerale fino alle discoteche e ai costruttori edili perché “tutti devono pagare” altrimenti “l’assessore ai lavori pubblici gli abbassa la serranda”. Come se lo Stato fossero loro, i clan ...