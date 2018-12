Ermenegildo Zegna veste la Nazionale cinese di calcio

Ermenegildo Zegna e Ferrari - insieme per una Riserva in edizione limitata : Due imprese familiari dalle radici profonde. Due eccellenze da sempre dedite all’innovazione e alla ricerca della più alta qualità possibile. Due baluardi del made in Italy conosciuti e riconosciuti in tutto il mondo. È un’unione fatta di valori ed esperienze comuni e condivise quella che da anni lega due aziende come Ermenegildo Zegna e Cantine Ferrari, entrambe parti integranti di quella fondazione Altagamma che riunisce i più ...