Emissioni CO2 | l’UE decide un taglio del 37 | 5% per le auto entro il 2030 Ma i

Emissioni di CO2 - Il Parlamento europeo verso il taglio del 37 - 5% entro il 2030 : I rappresentanti dei Paesi membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo preliminare sugli obiettivi di riduzione delle Emissioni di anidride carbonica per i mezzi di trasporto. Si tratta di un compromesso che impone obiettivi ancor più stringenti rispetto a quanto proposto dalla Commissione europea: entro il 2030 le Emissioni dovranno essere ridotte del 37,5% per i veicoli passeggeri (del 31% per i soli ...

Paghiamo già da 20 anni l'ecotassa sulle Emissioni di CO2 : Se si tolgono le accise e l'Iva, il gasolio italiano costa già molto meno di quello europeo ed è il fisco solamente il fisco a renderlo tra i più salati d'Europa e quindi del mondo. Alla rilevazione ...

Clima : il programma Copernicus monitora anche le Emissioni di CO2 : Il programma Copernicus dell’Unione Europea ha lanciato un nuovo servizio per monitorare le emissioni di CO2 derivanti dalle attivita’ umane. L’analisi di queste misurazioni consentira’ agli stati membri dell’UE e ad altri Paesi di seguire i progressi nel raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul Clima. Copernicus e’ il programma di punta per l’osservazione della Terra offerto ...

NUOVA TASSA AUTO/ Bonus-malus in base alle Emissioni di CO2 - Salvini dice no - Di Maio "Norma da migliorare" - IlSussidiario.net : NUOVA TASSA AUTO: bonus/malus a seconda delle emissioni. Scoppia la polemica, il ministro Matteo Salvini ammette "Contrario"

Ecotassa auto 2019 su Emissioni CO2 : cosa prevede : (Photo by Andreas Rentz/Getty Images) Non ha fatto in tempo ad approdare nel testo della Legge di bilancio che già ha scatenato una forte polemica tra sindacati e case automobilistiche in rivolta: si tratta dell’Ecotassa auto 2019, una sovrattassa che, secondo l’emendamento introdotta in Manovra, dovrà pesare sulle auto più inquinanti in termini di C02, contro invece incentivi pensati per chi acquista auto elettriche. E anche se Matteo Salvini, ...

Clima - Emissioni di CO2 da record nel 2018 : mai così alte - “il mondo sta andado fuori rotta” : Le emissioni mondiali di anidride carbonica registreranno un nuovo record nel 2018. A dirlo e’ uno studio condotto dai ricercatori del Global carbon Project e dell’universita’ dell’East Anglia, secondo cui le emissioni generate dall’uso dei combustibili fossili cresceranno del 2,7% raggiungendo i 37,1 miliardi di tonnellate di CO2. Se si aggiungono i 5 miliardi di tonnellate di CO2 che derivano dalla deforestazione ...

Manovra economica : inserito emendamento che istituisce una tassa sulle Emissioni di CO2 : Ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto all'assemblea pubblica dell'Anfia, l'Associazione Nazionale della Filiera dell'Industria Automobilistica. Il Premier ha assicurato agli operatori presenti che il Governo è attento alla situazione che sta vivendo il comparto in questo momento storico. Ma, in quest'occasione, si sarebbe appreso che la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato l'introduzione nella ...

Manovra 2019 - Una sovrattassa per le nuove auto con Emissioni oltre i 110 g/km di CO2 : Una nuova imposta proporzionale alle emissioni di anidride carbonica. Alla nuova tassa saranno soggetti tutti coloro che tra l'1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 acquisteranno, anche in leasing, una macchina nuova o precedentemente targata allestero con emissioni di anidride carbonica CO2, a partire da 110 g/km. Limposta sarà progressiva allaumentare delle emissioni sulla base della seguente tabella:110-120 g/km: 150 120-130 g/km: 300 130-140 ...

Copernicus - il programma Ue che monitora le Emissioni di CO2 : La collaborazione e il coordinamento internazionali tra i vari fornitori di dati sono un elemento chiave e stiamo pertanto lavorando con le nostre agenzie partner in tutto il mondo per garantire che ...

Copernicus progetta un sistema di monitoraggio delle Emissioni antropogeniche di CO2 : Con la pubblicazione, lo scorso mese, della Relazione Speciale di IPCC sugli impatti del Riscaldamento Globale di 1.5°C (IPCC Special Report on Global Warming[1][1]), è diventato ancora più evidente come gli impegni presi fino ad ora non siano stati sufficientemente efficaci per limitare il riscaldamento globale secondo gli obiettivi stabiliti nell’Accordo di Parigi. Quest’ultimo, sottoscritto da 195 nazioni nel corso della 21° Convenzione ...

