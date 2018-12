Elisa Isoardi | nuove confessioni sul rapporto con Matteo Salvini

Elisa Isoardi a ruota libera - l’intervista : “Salvini - amore puro” : Elisa Isoardi a ruota libera, l’intervista a Chi: “Salvini, amore puro. La foto a letto? Lui ha reagito così. Natale? In famiglia” Elisa Isoardi torna a parlare di Matteo Salvini e lo fa lungo le colonne del settimanale Chi (in edicola domani mercoledì 19 dicembre). La conduttrice de La Prova del cuoco durante la chiacchierata […] L'articolo Elisa Isoardi a ruota libera, l’intervista: “Salvini, amore ...

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Grande rispetto del nostro amore" : Elisa Isoardi, protagonista della cover natalizia di 'Chi', in edicola questa settimana, è tornata, a parlare della sua rottura con Matteo Salvini. Una seprazione dolorosa siglata con un contestatissimo post su Instagram che, però, non ha impensierito affatto i diretti interessati: Infatti sta ancora lì. Non ho fatto nulla di più o di diverso da quello che si vede. È uno scatto poetico e sentimentale. Non ho rovinato niente a nessuno. Il ...

La prova del cuoco : Elisa Isoardi fa un annuncio doloroso : Elisa Isoardi fa un triste annuncio a La prova del cuoco: le sue parole Non poteva non ricordare l’indimenticato collega Fabrizio Frizzi oggi Elisa Isoardi a La prova del cuoco dove, parlando della maratona Telethon e ricordando il numero telefonico relativo alle donazioni, ha cambiato tono per un attimo, mettendo da parte il clima scherzoso che solitamente caratterizza la preparazione delle ricette e la presentazione dei vari prodotti ...

Elisa Isoardi SUPER SEXY DOPO IL SABATO SERA SUL CARROATTREZZI' / Foto : 'ricordi di una serata bellissima' : ELISA ISOARDI ha passato DOPO aver passato il SABATO SERA sul carroattrezzi torna più SEXY che mai e si diverte mentre gioca con il suo cagnolino.

Elisa Isoardi buca una ruota in autostrada : Piccolo imprevisto per Elisa Isoardi, conduttrice del cooking show di Rai1 La prova del cuoco: sabato sera l'ex compagna di Matteo Salvini era uscita con la sua auto per andare a cena fuori, ma all'improvviso si è accorta di aver forato.La presentatrice ha documentato la sua disavventura sui social: Quando buchi sull’autostrada ma continui a mantenere il sorriso. Fortuna che c’è la polizia, fortuna che c’è il carroattrezzi. Sabato sera ...

'La verità su Matteo Salvini ed Elisa Isoardi'. La pazzesca rivelazione del fedelissimo : Federico Lauri , parrucchiere dei vip, sta per debuttare con un programma sul Canale Nove, Il salone delle Meraviglie . In una intervista alla verità , rivela chi sono i suoi clienti. Parteciperanno ...

Elisa Isoardi - la confessione : 'L'uomo che mi ha portato più nemici che fan' : ... il 13 dicembre al Planet Live Club, ha raccontato che 'in realtà sono aumentati tanti haters, quindi non so quanto mi abbia fatto bene, sono arrivati con i forconi, ma io non capisco il mondo: mi si ...

Elisa Isoardi vuole il balletto : La Prova del Cuoco in crescita : Elisa Isoardi sta facendo di tutto per far risalire gli ascolti de La Prova del Cuoco. L’ultima novità: il balletto. Ormai sono passati tre mesi da quando è alla guida dello show cooking al posto di Antonella Clerici e ancora non è riuscita a decollare. Così, a ridosso delle feste natalizie, la Isoardi ha pensato bene di introdurre lo stacchetto danzato. Tra pentole e fornelli sono comparse delle ballerine vestite da sexy Babbo Natale. ...