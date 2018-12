Elena Boschi contro il nuovo PD: “Vogliono aprire il dialogo con il M5S”

blogitalia.news

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)con un tweet spiega le idee delPD; andare alle europee con l’idea di collaborare con il M5s La frattura nel Pd è ormai consumata e a celebrarla è Maria. Il Partito unico della sinistra è ormai prossimo alla sua fine, con l’imminente uscita dei renziani che andranno a costituire una loro forza politica. E, in vista delle primarie, dal “giglio magico” è già partito il fuoco sul favorito per la competizione dalla quale uscirà ilsegretario del Pd, ovvero il governatore in carica del Lazio Nicola Zingaretti.A sparare ad alzo zero ci ha pensato oggi su Twitter la, che resta una delle figure più vicine all’ex premier ed ex segretario Pd Matteo Renzi: “I principali collaboratori di Zingaretti propongono liste alle europee insieme agli scissionisti di D’Alema perpoi uncon il Movimento 5 Stelle. ...