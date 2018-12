Ecosconto sulle auto | sarà fino a 6mila euro solo per chi rottama

Ecosconto sulle auto : sarà fino a 6mila euro per chi rottama | Ecotassa : salve le utilitarie : Confermato l'incentivo per l'acquisto di auto elettriche ma a fronte della rottamazione di un'auto fino a euro 4 e per l'acquisto di vetture che non costino più di 45mila euro più Iva. Tutti i nuovi numeri previsti dalla Manovra