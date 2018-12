Ecco chi è Michael Carrick | il nuovo allenatore del Manchester United dopo l’esonero di

calcioweb.eu

(Di martedì 18 dicembre 2018) Clamoroso ribaltone in casa, il club nelle ultime ore ha comunicato l’addio con l’Josè Mourinho, una notizie ormai nell’aria considerando i rapporti compromessi tra le parti. “Il club ringrazia José per il suo lavoro durante l’esperienza ale gli augura il meglio per il futuro. Verrà scelto unmanager fino al termine della stagione in corso, mentre il club cercherà unper il futuro”, è la nota ufficiale del club che ha comunicato il divorzio con lo Special One. Mourinho paga i risultati negativi della squadra ma anche e soprattutto il rapporto mai idilliaco con i calciatori e soprattutto con Pogba. IlUtd è attualmente sesto in Premier League a -19 punti dalla vetta occupata dal Liverpool e a -11 punti dal quarto posto. In Champions League i Red Devils si sono qualificati come ...