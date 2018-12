Due giorni di sciopero per i medici

Sindacati medici : manovra deludente - Due giorni di sciopero a gennaio - : Le organizzazioni spiegano che gli impegni assunti dopo lo stop del 23 novembre "appaiono in gran parte disattesi" e parlano di "un finanziamento presente e futuro del Fondo sanitario nazionale ...

Sindacati medici : manovra deludente - Due giorni di sciopero a gennaio : Sindacati medici: manovra deludente, due giorni di sciopero a gennaio Le organizzazioni spiegano che gli impegni assunti dopo lo stop del 23 novembre "appaiono in gran parte disattesi" e parlano di “un finanziamento presente e futuro del Fondo sanitario nazionale irrisorio” e di “una campagna di criminalizzazione verso i ...

Gli Stati Uniti hanno detto di avere ucciso in Due giorni 62 miliziani del gruppo terroristico somalo al Shabaab : L’esercito statunitense ha detto di avere ucciso 62 miliziani del gruppo terroristico somalo al Shabaab in sei attacchi aerei compiuti in Somalia tra sabato e domenica. I bombardamenti – quattro sabato e due domenica – sono i più violenti compiuti

Due giorni di 'Ripresa' a Milano con il regista Duccio Forzano : Da lì è iniziata la "ripresa" di Duccio che lo ha portato a dirigere molte edizioni del Festival di Sanremo, eventi musicali di grande rilievo, importantissimi spettacoli della Rai con personaggi del ...

Andria - donna ricoverata : i suoi Due cani l’aspettano all’esterno dall’ospedale per giorni : Sono comparsi all’improvviso davanti all’ingresso dell’ospedale Bonomo di Andria. Più volte hanno cercato di introdursi nella struttura, ma sono stati immediatamente scacciati dal personale della struttura sanitaria. Da quel momento si sono messi a cuccia ad attendere che qualcuno esca, con gli occhi fissi sulla porta d’ingresso del nosocomio. Si tratta di due cani meticci, che con la loro storia stanno suscitando grande interesse sul web. ...

Lavori alla rete idrica - nel Napoletano tre comuni a secco per Due giorni : Per Lavori programmati alla rete idrica, da questa mattina e fino a domani tre comuni della provincia di Napoli resteranno a secco: si tratta di Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano. A Portici da ...

Albalonga (calcio - serie D) - magic moment Magliocchetti : «Due gol in quattro giorni? Sono felice» : Roma – L’Albalonga continua a vincere e a salire in classifica. La squadra azzurra (a braccetto con Aprilia e Monterosi) ha scavalcato anche l’Avellino e si è issata al quarto posto in classifica dopo il bel successo interno per 3-1 sul Cassino. La sfida è stata aperta da un’autentica magia di Corsetti, poi è arrivato il raddoppio di Succi (al rientro dopo un mese e ingiustamente espulso nel secondo tempo) e infine il tris di Matteo ...

Andria : la padrona è ricoverata - i suoi Due cani la attendono in ospedale da 15 giorni : Una toccante storia di affetto tra due cani e una donna arriva da Andria: gli animali stanno attendendo da 15 giorni che la loro padrona esca dall'ospedale, dove è ricoverata.Continua a leggere

Sostenibilità : il 17 e 18 dicembre la Due giorni di Fortune Geeen : ... Integrazione della Sostenibilità nel core business aziendale': BENESSERE SOCIALE Angela Ferruzza , ISTAT, ; ECONOMIA CIRCOLARE Roberto Morabito , ENEA, ; CAMBIAMENTO CLIMATICO Domenico Gaudioso , ...

Sostenibilità : il 17 e 18 dicembre la Due giorni di Fortune Geeen : ... Integrazione della Sostenibilità nel core business aziendale": BENESSERE SOCIALE " Angela Ferruzza , ISTAT, ; ECONOMIA CIRCOLARE " Roberto Morabito , ENEA, ; CAMBIAMENTO CLIMATICO " Domenico ...

Sostenibilità : il 17 e 18 dicembre la Due giorni di Fortune Green : Si svolgeranno a Napoli il 17 e il 18 dicembre 2018, nella prestigiosa sede del Maschio Angioino, due giornate di discussione sui temi dello sviluppo sostenibile. Attraverso l’abbinamento di un evento pensato per le imprese (Fortune Green 2018 – 17 dicembre 2018) e uno pensato e organizzato dalla PA per la società civile (Prima conferenza nazionale per lo sviluppo sostenibile – 18 dicembre 2018), si intende amplificare la portata e ...

Due giorni di vero tennis alla palestra Lux di Viterbo : Un modo quindi, per i tanti appassionati di questo sport, per venire a contatto con dei veri professionisti, conoscere la bellissima struttura del Lux e, perché no, divenire protagonisti seguendo ...

Separate con successo Due gemelle siamesi di 3 giorni : selfie dei medici dopo l’intervento : Un team di chirurghi in India ha operato gratuitamente due gemelline siamesi di appena tre giorni. È stato un intervento lungo e difficile ma che fortunatamente è andato bene. Per festeggiare il momento medici e infermieri hanno anche scattato un selfie nella sala operatoria con le bambine ormai Separate.Continua a leggere

Lugnano in Teverina - una Due giorni per celebrare l''Olea Mundi' : Nel pomeriggio gli stessi studenti di Chimica saranno ancora protagonisti con una piccola conferenza GLI OLEOLITI: Scienza o rimedio fai da te? INULA VISCOSA: La pianta amica dell'Ulivo LE ...