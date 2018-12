Dublino | cadavere di neonato trovato in spiaggia | si cerca la madre | forse in pericolo

Blastingnews

(Di martedì 18 dicembre 2018) Un episodio tanto drammatico quanto raccapricciante si è verificato qualche giorno fa, e riguarda ancora una volta la morte di una vittima del tutto innocente. È stato, infatti, il corpicino di un bambinooramai senza vita su unadi Balbriggan nella città di. Adesso c'è molta apprensione per quanto riguarda anche le sorti della, che non è ancora stata rintracciata ed è quindi rita dalle autorità: si teme per il suo stato di salute. Secondo quanto si apprende dai media (in particolare da Independent), il tragico rinvenimento del bambino è avvenuto nei giorni scorsi sulladi Balbriggan, proprio alle porte della capitale irlandese.Dramma a: risenza vitain, siancora laStando a quanto si legge, lain cui è stato riil bimbo senza vita si trova lontano dal centro della ...