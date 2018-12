Diretta Discesa Val Gardena streaming video e tv | il debutto della Saslong | Coppa del

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Val Gardena 2018 in Diretta : Nicol Delago sogna il colpaccio - Nadia Fanchini e Brignone devono superarsi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La Saslong apre alle donne e sarà una fantastica novità, essendo una prima volta assoluta per le velociste sullo storico tracciato gardenese. Una gara dunque apertissima, dove davvero può succedere di tutto e dove le candidate alla vittoria finale sono veramente tante. Non ci sarà Mikaela Shiffrin, che ha ...

Sci alpino - Coppa del Mondo femminile - Val Gardena : discesa e super-g in Diretta tv Rai : La Val Gardena raddoppia gli appuntamenti con la Coppa del Mondo di sci alpino: al super-g e alla classica discesa libera maschile in programma nel fine settimana, si aggiungono altrettante e analoghe gare di sci alpino femminile. Evento che, da questi parti, mancava da ben 43 anni. L'ultima gara rosa in Val Gardena risale infatti al 1975. Si trattò di un parallelo, valido per le finali nella sola edizione ospitate dalla località gardenese, ...

LIVE Sci - Discesa libera Lake Louise 2018 in Diretta : comanda Nicole Schmidhofer su Huetter e Gisin - 5° Fanchini : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera di Lake Louise valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019. Le atlete tornano subito in pista dopo la prima gara di ieri, vinta dalla austriaca Nicole Schmidhofer davanti all’elvetica Michelle Gisin e alla tedesca Kira Weidle. Un podio sorprendente che sarà messo in palio nella gara odierna, che scatterà alle ore 20.30 italiane. Questa seconda Discesa libera sarà una vera e propria ...

LIVE Sci - Discesa femminile Lake Louise 2018 in Diretta : vince l’austriaca Schmidhofer - azzurre lontane dalla vetta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Lake Louise, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si aprono le porte del Circo Bianco femminile alla velocità. In Canada, però, sono veramente tantissime le assenti illustri e tra queste la prima è senza dubbio colei che è la padrona di casa, Lindsey Vonn, che ha vinto su questa pista per 18 volte in carriera. La campionessa americana non sarà al cancelletto ...

