Di Maio ha controllato se qualche altro parlamentare vuole abbandonare M5s

agi

: @LelloEsposito5 @soniabetz1 @fattoquotidiano Non ci Interessa, hanno controllato le ciabatte che aveva di Maio in p… - ilfanterock : @LelloEsposito5 @soniabetz1 @fattoquotidiano Non ci Interessa, hanno controllato le ciabatte che aveva di Maio in p… - Margher62810482 : @matteosalvinimi Non è dire fesserie. Salvini è una persona giovane.moderna,volitiva, ci può stare ..anche se un p… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Luigi Dinon teme nuovi addii dal Movimento 5 stelle. Secondo quanto viene riferito da fonti qualificate M5s, il capo politico del Movimento avrebbe fatto delle 'verifiche' per capire quanto sia concreto il rischio di una presunta 'campagna acquisti' da parte di altri partiti, in primis Forza Italia, nei confronti dei suoi parlamentari.Dopo l'abbandono dal gruppo M5s di Matteo Dall'Osso il 7 dicembre scorso, le voci però continuano a rincorrersi sulla possibilità che altri seguano il suo esempio.Ma alcuni tra i deputati 5 stelle che 'contano', sostengono che "nessuno andrà via, sarebbe un pazzo" e nemmeno quel gruppo di poco meno di 20 deputati che alla Camera si erano opposti al decreto Sicurezza, quelli che vengono definiti "profondamente seguaci fichiani" perché allineati alle ...