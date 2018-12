Di Maio detta i tempi delle riforme : 'Quota 100 a febbraio - reddito a marzo' : 'Smentisco qualsiasi ipotesi di taglio alle misure come quota 100 o il reddito di cittadinanza. Come sono partite, così arrivano. Siccome partono un po' dopo, il reddito a marzo e quota 100 a febbraio ,...

Di Maio detta i tempi : "Reddito arriva a marzo e quota 100 a febbraio" : Il reddito di cittadinanza parte a marzo , mentre quota 100 arriverà già a febbraio. Lo assicura Luigi Di Maio che " detta i tempi " della manovra in attesa di raggiungere un accordo con l'Europa. "Nelle prossime ore si chiude", sostiene il vicepremier ai microfoni di Rai Radio2, "Le novità per i cittadini sono tante e sono buone. Tagliamo fino al 40% le pensioni d'oro, tagliamo il 30% dei premi Inail. Questo è un decreto che firmerò a breve e ...

