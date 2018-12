Debiti con il fisco e con i dipendenti | scoppia il caso dell’azienda Di Battista 

Di Battista - Il Giornale : Debiti di famiglia. Lui : Berlusconi provoca : Di Battista, Il Giornale: Debiti di famiglia. Lui: Berlusconi provoca Secondo il quotidiano, l’azienda guidata dal padre dell’esponente del M5s avrebbe circa 400mila euro di Debiti tra dipendenti, banche, fornitori e tributi. Dura replica del pentastellato: carico fiscale enorme, andiamo avanti con difficoltà come molte piccole ...

Scontro Di Battista-Il Giornale su Debiti azienda di famiglia. L'abbraccio Salvini-capo ultrà diventa un caso : 'Tutto vero, ma è un colpo basso' dice l'esponente 5Stelle che punta il dito su Silvio Berlusconi. Polemiche per la foto che ritrae il ministro dell'Interno mentre saluta Luca Lucci, condannato per ...

Se la senatrice del Movimento 5 Stelle non paga il condominio : Debiti per 45mila euro : Quarantacinque mila euro di spese condominiali non saldate: Felicia Gaudiano , senatrice del Movimento 5 Stelle ha un contenzioso aperto con i vicini e una causa al tribunale di Bologna. La ...

Modica sta onorando i suoi Debiti con Scicli : Il Comune di Modica sta onorando i debiti che ha con il Comune di Scicli per l'utilizzo della discarica di San Biagio. Il Sindaco risponde alle accuse

Dall'Irpef al condono - i Debiti col fisco di papà Di Maio : 134mila euro : 'debiti tributari e previdenziali', ammette Antonio Di Maio. debiti con il fisco che partono dal 2001 e arrivano fino al 2010. E che lo hanno spinto a chiudere la sua ditta edile individuale. debiti ...

Salvini - entro l'anno sarà pagata parte dei Debiti della P.A. con le aziende : "entro l'anno una buona parte dei debiti che gli enti locali hanno con gli imprenditori verranno pagati". E' quanto ha annunciato a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini senza ...

Salvini : 'Entro l'anno verrà pagata parte dei Debiti della P.A. con le aziende' : 'Io tiro dritto. Rischio di diventare noioso: ho firmato un impegno che dura 5 anni e lo porterò fino in fondo, questo a prescindere dai sondaggi. Certo, con Forza Italia, governiamo insieme in ...

Di Maio - spunta l'ipoteca di Equitalia su beni del papà per «Debiti mai pagati» : è congelata dal 2010 : Eccola la grana forse più pesante del padre di Luigi Di Maio. C'entra la ex Equitalia Polis spa (oggi Agenzia entrate riscossione), c'entrano debiti fiscali. Un'ombra a cinque...

Società - Debiti - ricavi. Sui conti dell'azienda è ancora buio fitto : I due terreni della famiglia Di Maio a Mariglianella sono ipotecati da Equitalia per un debito e una multa da complessivi 176mila euro. Almeno così ha riferito il sindaco del piccolo comune in provincia di Napoli. Equitalia ha ipotecato i terreni e non ha invece avviato azioni di recupero del credito: non poteva farlo nei confronti di Antonio Di Maio, papà del vicepremier, che ha dichiarato al fisco solo 88 euro. Ma avrebbe potuto battere cassa ...

Fisco - rottamazione : potrebbe comprendere anche tutti i Debiti con l'Agenzia delle Entrate : A quanto pare, il decreto fiscale si prepara a cambiare di nuovo, dopo le tensioni tra M5s e Lega. La rottamazione potrebbe, infatti, diventare 'extralarge' e comprendere tutte le tipologie di debito con il Fisco. Il Governo e la maggioranza starebbero tentando di allargare i provvedimenti compresi all'interno del decreto fiscale collegato alla manovra. Si ipotizza, infatti, che verra' concessa la sanatoria anche gli avvisi bonari che l'Agenzia ...

Comune di Modica e Debiti con Enel : i quesiti della Castello : La consigliera comunale del PD al Comune di Modica Ivana Castello ha presentato una interrogazione urgente sui debiti con l'Enel e le rate insolute

Marco Baldini - Debiti infiniti. La confessione del super-vip : “Quanto soldi mi deve ancora restituire” : Marco Baldini ancora tirato in ballo per debiti con personaggi dello spettacolo. L’ultimo, in ordine cronologico, ad accusare l’ex braccio destro di Rosario Fiorello è Linus: lo speaker radiofonico di Radio Deejay si è concesso alcune battute in merito durante l’ospitata a ‘La confessione’, programma di Peter Gomez, in onda sul Nove. Ma Linus ha parlato non solo di Marco Baldini. Per esempio, nel salotto del ...