Ddl Anticorruzione | M5s festeggia davanti a Montecitorio Di Maio | “Mettiamo al centro la

Ddl Anticorruzione diventa legge - per il M5S è una "giornata storica" : Approvato con 304 voti favorevoli , 106 contrari e 19 astenuti, il ddl anticorruzione è diventato legge. Il provvedimento, votato a scrutinio segreto e soprannominato dai pentastellati 'Spazzacorrotti'...

Il Ddl Anticorruzione è legge dello Stato. Esultano i Cinquestelle : La Camera ha approvato un provvedimento fortemente voluto dal M5s, che al termine del voto festeggia con i suoi parlamentari. 'E' una svolta epocale, ridiamo fiducia ai cittadini, niente sara più come ...

Ddl Anticorruzione è legge - Di Maio : "Adesso cambia tutto" : Festa dei grilllini in piazza Montecitorio. Testo approvato con 304 voti a favore, 106 contrari e 19 astenuti

Ddl Anticorruzione - ok dalla Camera. E' legge : Roma, 18 dic., askanews, - Con 304 voti a favore e 106 contrari, l'aula della Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge anticorruzione. Nel passaggio, in terza lettura, a Montecitorio ...

Ddl Anticorruzione - tra le misure il Daspo a vita per i corrotti : Roma, 18 dic., askanews, - Daspo a vita per i corrotti, sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, obblighi più stringenti di rendicontazione per partiti, movimenti politici e ...

Approvato il Ddl Anticorruzione : M5s espone cartelli con la scritta "Bye bye corrotti" : Il decreto Anticorruzione è legge. La Camera ha definitivamente Approvato il testo con 304 voti a favore, 106 contrari e 19 astenuti. Per festeggiare il raggiungimento dell'obiettivo deputati e militanti del Movimento 5 stelle espongono cartelli con scritto 'Spazzacorrotti -Bye bye corrotti'.Subito dopo l'approvazione c'è stato un lungo abbraccio tra il vicepremier e leader pentastellato, Luigi Di Maio, e il Guardasigilli Alfonso ...

Ddl Anticorruzione - via libera della Camera : è legge. Di Maio : 'È rivincita degli onesti' : Via libera della Camera al ddl Anticorruzione, che diventa legge. L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il testo con 304 voti a favore, 106 contrari e 19 astenuti. Dopo il voto c'è stato un ...

Il Ddl Anticorruzione diventa legge : la Camera approva con 304 sì : Il ddl Anticorruzione è legge: l'Aula della Camera ha definitivamente approvato il testo con 304 voti a favore, 106 contrari e 19 astenuti. Nel passaggio a Montecitorio, in terza lettura, non sono ...

Ddl Anticorruzione - ok definitivo 'Spazzacorrotti' - ecco cosa cambia : Via libera definitivo da parte della Camera al ddl anticorruzione, che diventa legge. Il ddl e' stato approvato con 304 voti favorevoli, 106 voti contrari e 19 astenuti. Forza Italia non ha partecipato al voto. Hanno votato contro le restanti forze di opposizione... Segui su affaritaliani.it

Ddl Anticorruzione : con l'approvazione Camera diventa legge - esultano M5s : Il ddl anticorruzione è legge: l'Aula della Camera ha definitivamente approvato il testo con 304 voti a favore, 106 contrari e 19 astenuti. La votazione è stata seguita da un lungo abbraccio tra il vicepremier e leader pentastellato, Luigi Di Maio, e il Guardasigilli Alfonso Bonafede. Applausi ed esultanze da parte dei deputati M5s che poi hanno festeggiato davanti a Montecitorio. Molto contenuta, ...

Il Ddl Anticorruzione diventa legge : 19.26 Il ddl Anticorruzione, che modifica anche i tempi della prescrizione, diventa legge. Via libera della Camera in terza lettura, con 304 voti favorevoli, 106voti contrari e 19 astenuti. Oltre a Forza Italia, che non ha partecipato al voto, il gruppo di Fratelli d'Italia ha scelto l'astensione, mentre hanno votato contro Pd e Leu.Si è astenuta anche una componente del gruppo Misto, come ha annunciato in Aula Catello Vitiello, ex M5S. Hanno ...

Anticorruzione - il Ddl alla Camera per l’approvazione definitiva senza fiducia : Il ddl Anticorruzione sarà votato alla Camera per la sua approvazione definitiva ma senza fiducia. È quanto si apprende da fonti della maggioranza. L’esame è cominciato alle 14.30 con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità per poi passare al voto degli emendamenti, che in tutto sono 8 di cui 2 con voto segreto. “Si tratta di pochi voti, non ce n’è bisogno“, confermano le stesse fonti. La discussione sulle mozioni ...

Ddl Anticorruzione - Bonafede vede il docufilm sulla strage di Viareggio : “La prescrizione è una vergogna” : Il giorno prima dell’approvazione del ddl Anticorruzione, che contiene anche la cosiddetta “legge Viareggio” per riformare la prescrizione e fermare l’estinzione dei reati con la sentenza di primo grado, il Ministro di Giustizia Alfonso Bonafede ha voluto essere accanto ai viareggini. Si è seduto in silenzio, senza essere annunciato, in incognito, nella sala del Cinema Eden gremita di pubblico, per assistere all’anteprima nazionale del ...

Ddl Anticorruzione - la discussione alla Camera : oggi si vota il provvedimento. Segui la diretta : E’ in corso nell’Aula della Camera la discussione generale sul ddl anticorruzione. Al dibattito, che si protrarrà per l’intera mattinata, è presente il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La votazione sul provvedimento, che è alla Camera in seconda lettura in quanto è stato modificato al Senato rispetto al primo testo, è prevista nel pomeriggio. L'articolo Ddl anticorruzione, la discussione alla Camera: oggi si vota il provvedimento. ...