ilgiornale

: #DiBattista - Dagli yacht alle ceramiche quegli affari che non tornano - ilgiornale : #DiBattista - Dagli yacht alle ceramiche quegli affari che non tornano - ForzaItalia_RM : Dagli yacht alle ceramiche quegli affari che non tornano -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Ci sono i debiti con i fornitori, ci sono i debiti con le banche ma ci sono soprattutto i debiti con l'Inps, con lo Stato. E non solo. La Di Bi Tec srl, società che fa riferimento alla famiglia di Alessandro Di Battista - di cui, va ricordato, Alessandro è socio di maggioranza nonché membro del Cda - è debitrice anche nei confronti dell'Inail, l'istituto che assicura i lavoratoriinfortuni (1.753 euro).È quanto ha potuto documentare in un'inchiesta pubblicata ieri il Giornale e che prosegue oggi. Impegnata nella produzione dei sanitari, la Di Bi Tec si presenta sul proprio sito come una "delle prime aziende in Italia nella produzione e nella distribuzione di accessori per il bagno". La sede legale si trova a Roma in via Latina 20, mentre lo stabilimento è situato a Fabrica di Roma in provincia di Viterbo, in uno dei più antichi distretti della ceramica. Ma di cosa si occupa la Di ...