Criscito dopo la sconfitta di Roma | ' Ci stanno penalizzando'

Genoa - Criscito non ci sta : ecco cosa ha dichiarato dopo la vicenda del messaggio vocale : Nella giornata di ieri è uscita la notizie di un messaggio Whatsapp a firma di Domenico Criscito , capitano del Genoa , in cui venivano raccontate le motivazioni fornite dal presidente Preziosi in merito all’esonero di Ballardini. Le prime ipotesi lasciavano intendere che l’audio fosse rivolto ai compagni e che uno di questi avesse tradito il suo capitano, mettendo in evidenza la poca coesione dello spogliatoio rossoblu. Sulle ...

Genoa - Criscito furioso dopo l’sms trapelato su Ballardini : il capitano tuona! : Mimmo Criscito ha spiegato quanto accaduto nei giorni scorsi, con la nota audio mandata agli amici che ha causato un po’ di problemi in casa Genoa “Ieri (lunedì, ndr) si sono incontrati e il mister gli ha chiesto come metterebbe lui in campo la squadra. Il presidente si è incazzato e gli ha detto: ‘ti pago, la squadra in campo me la devi mettere tu!‘”. Questa la nota audio di Mimmo Criscito circolata ieri in merito all’esonero ...