Crescita economica | Seco rivede al ribasso previsioni

Crisi - due alternative per uscirne e garantire la Crescita economica : di Stefano Di Bucchianico * Nei modelli economici della teoria dominante non è concepibile che politiche fiscali coraggiose guidino la crescita. Bisogna guardare ai modelli post-keynesiani. Un recente dibattito tra Larry Summers e Joseph Stiglitz apparso su Project Syndicate ha riacceso i riflettori sulla teoria della stagnazione secolare (in seguito SS). Successivamente, Paul Krugman ha preso parte alla diatriba con un intervento sul suo blog ...

Lo stop della Crescita economica e le risorse - di Cdp - per la ripresa : 'Il quadro complessivo evidenzia ancora una volta l'esigenza di misure concrete di politica industriale per ridare slancio alla nostra economia continua Astori- Occorre puntare sulle Imprese per ...

Eurozona - rallenta ancora la Crescita economica : Il polo di rallentamento della crescita dell'Eurozona è stata la Germania , i cui dati hanno mostrato l' espansione più debole in quasi quattro anni . L'Italia è tuttavia rimasta la nazione con la ...

Ecco la - de - Crescita economica del governo gialloverde : Decimali, direbbe il governo del cambiamento, che però hanno un impatto per l'economia del paese molto più che simbolico. Il dato è stato fornito dall'Istat, che ha aggiornato la precedente stima del ...

Ecco la (de)Crescita economica del governo gialloverde : Doveva essere un trimestre a crescita zero, dato di per sé poco allettante, e invece per la prima volta dopo quattordici trimestri positivi, il pil dell'Italia si accompagna con il segno meno e rispetto al periodo precedente diminuisce dello 0,1 per cento. Decimali, direbbe il governo del cambiament

Repubblica Ceca : Crescita economica al 2 - 4 per cento nel terzo trimestre 2018 : Praga, 30 nov 12:40 - , Agenzia Nova, - La crescita dell'economia Ceca su base annua è rimasta al 2,4 per cento nel terzo trimestre di quest'anno. Lo rivelano i dati rivisti dell'Ufficio... , Rep,

Manovra - Tria "Serve alla Crescita - manca stabilità economica"/ Ultime notizie - il ministro parla al Senato - IlSussidiario.net : Manovra, trattativa Commissione Ue: Di Maio "ok riduzione debito, non slittano le riforme'. Ultime notizie, Conte e Tria spiegano le modifiche su deficit

Quale Crescita economica? Il governo dà i numeri e le imprese vanno in piazza per investimenti e lavoro : Dare i numeri. La crescita del Pil in Italia nel 2019 sarà dell'1,5%, calcola il governo. L'1,3%, stima l'Istat. Sarà dello 0,4%, stima invece la Goldman Sachs, grande banca con un ufficio studi pieno di gente che ha studiato, e bene.La differenza tra i due calcoli, del governo Conte e della Goldman Sachs, è enorme, l'1,1%. Circa 18 miliardi. Tanti soldi, dunque. 18 miliardi in meno di ricchezza, con ricadute negative su ...

Governo : 'Ci interessa solo la Crescita economica' - platea non ridotta per R. Cittadinanza : Ieri sera si è svolto il vertice di maggioranza che ha visto partecipare il ministro dell'economia Giovanni Tria, il Presidente del Consiglio Conte e i due Vicepremier. All'ordine del giorno c'era la manovra economica e gli accorgimenti da adottare per impedire la procedura di infrazione....Continua a leggere

Crescita economica : secondo l'Istat il Pil italiano è fermo da oltre 3 anni : L'Italia è ufficialmente in stagnazione. A certificarlo è l'Istat, l'Istituto nazionale di statistica. secondo le stime dell'Istat, infatti, il Pil italiano è rimasto completamente fermo nel terzo trimestre del 2018 rispetto solo al trimestre precedente. Mentre se si va ad esaminare il dato tendenziale, cioè quello riferito all'arco temporale annuale, depurato delle componenti più volatili come quelle energetiche e destagionalizzato, si può ...

Bankitalia : nel Lazio primi segnali di frenata della Crescita economica : distretti 14 giugno 2018 Intesa Sanpaolo: l'economia del Lazio consolida la ripresa, ma è a rischio frenata Esportazioni in calo Nel comparto industriale il fatturato si è moderatamente espanso e gli ...

Il Sud si spopola e la Crescita economica si deprime : ( articolo scritto da Delio Miotti, Dirigente di ricerca Svimez)Un Paese che fa sempre meno figli e in cui gran parte di questi ultimi decide di andare fuori. È il ritratto demografico dell'Italia di oggi, con una proiezione per i prossimi anni che mostra l'immagine di una nazione invecchiata, con una base demografica che ha subito forti oscillazioni negative nel numero delle nascite dagli anni Settanta in poi e una variazione che ...

Zona Euro : Crescita economica su valori più bassi da oltre due anni : La lettura finale dell'Indice IHS Markit PMI® della Produzione Composita nell'EuroZona di ottobre ha indicato la più lenta espansione dell'economia dell'EuroZona in più di due anni. Nonostante abbia ...

